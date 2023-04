Mondo Convenienza, in cinque a processo E il Comune si costituisce parte civile

Il Comune di Calderara si costituirà parte civile nel processo a carico di cinque persone accusate di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nel magazzino di Mondo Convenienza, il gruppo dell’arredamento con punti vendita in tutta Italia. "Il caso di Mondo Convenienza – dice il sindaco Falzone –, solleva il tema della tutela del lavoro. Un tema oggi fondamentale sia per quanto attiene strettamente i diritti dei lavoratori e di un giusto salario, sia per quanto concerne il diritto al lavoro". E aggiunge: "Leggere l’accostamento di Calderara quale territorio dove si consumano reati, ove confermati, quali caporalato e sfruttamento del lavoro è qualcosa che non poteva lasciarci inerti". Il pm ha rinviato a giudizio cinque persone (delle 21 indagate) nell’ambito dell’indagine partita dalle denunce di alcuni lavoratori. L’udienza preliminare è fissata il prossimo 23 maggio.