Mondo Convenienza, proteste e tensione Scontri tra attivisti Si Cobas e lavoratori

Momenti di tensione ieri mattina in via Armando Sarti, davanti ai cancelli dei magazzini di Mondo Convenienza: una "aggressione squadrista", l’ha definita il sindacato Si Cobas che aveva organizzato il picchetto di protesta, mentre l’azienda parla di un "blocco illegale" da parte di chi scioperava verso chi avrebbe voluto lavorare. Secondo Rl2, l’azienda che ha in appalto i depositi del marchio di arredamento, 15 persone a vario titolo legate a Si Cobas hanno raggiunto il deposito Mondo Convenienza per bloccare i cancelli e paralizzare l’attività di consegna e montaggio. La larga maggioranza dei lavoratori, nel tentativo di esercitare il diritto a lavorare, è entrata in contatto con chi protestava e, in assenza di interventi delle forze dell’ordine, è nato uno scontro. Rl2 precisa di condannare ogni forma di violenza e si appella al buon senso del sindacato di base, affinché cessi i blocchi e le azioni provocatorie. Diversa la ricostruzione di Si Cobas, che parla di un’azione organizzata, con minacce di morte, calci e pugni e un bilancio di due operai feriti. Il sindacato annuncia nuove iniziative di lotta e di sciopero.