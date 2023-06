Mongardino e Lagune senza acqua da 3 giorni

Sasso Marconi (Bologna), 24 giugno 2023 – “Ma entro stasera sarà tornata l’acqua?". Alle 13,10 di ieri sulla chat ’Principato di Mongardino’ la tensione cominciava a salire e si tagliava a fette l’apprensione per i rubinetti che, da mercoledì sera, sono rimasti all’asciutto. Da due giorni non arriva l’acqua nei tubi di decine e decine di abitazioni distribuite sui crinali e nelle valli di Mongardino e Lagune, le due frazioni collinari a nord-ovest del capoluogo di Sasso Marconi.

Un’emergenza quasi annunciata, dopo le disastrose frane (un centinaio) verificatesi in questa zona inseguito alle alluvioni di metà maggio scorso. E che ieri mattina hanno spinto il Comune di Sasso a correre ai ripari e ad annunciare sul proprio sito internet e sui suoi canali social: "Avviso Urgente. Interruzione erogazione acqua potabile". Per poi proseguire così: "Nella giornata di ieri si sono verificate tre diverse rotture alla rete idrica in corrispondenza delle zone di Castello, Lagune e Scopari. Tre squadre di tecnici Hera, al lavoro ieri fino a tarda serata e ripartite in mattinata, hanno provveduto a riparare le rotture. Al momento la situazione non è ancora completamente risolta. Sono in corso attività di ispezione e verifica che potrebbero determinare cali di pressione temporanei nella rete idrica, anche nel capoluogo.

Hera sta provvedendo al riempimento del serbatoio di Lagune, ultimato il quale potrà essere ripristinato il servizio idrico nelle zone interessate dalle rotture, indicativamente nelle prossime due/tre ore. Sono anche stati allestiti due punti di distribuzione di sacche d’acqua all’incrocio di via Castello e via Lagune".

Anche il serbatoio di Lagune non è immune da perplessità. "Spesso – racconta Mauro Muratori, artigiano metalmeccanico che sta in via Castello ed ex consigliere comunale della Lega – i sentieri e i terreni attorno al serbatoio sono allagati. Perché? Ci sono delle rotture dei tubi dell’acquedotto?".

Non fa sconti Carla Fini, titolare delle Fattorie di Montechiaro sul crinale di Mongardino. "Ogni mese – rivela – qui c’è una rottura dei tubi dell’acquedotto. Tanti i disagi alle abitazioni e alle imprese agrituristiche e di pubblico esercizio". Attesi per tutta la giornata ai crocevia di Mongardino i camion di Hera con le sacche d’acqua. "L’anomalia – fanno sapere da Hera – è dovuta a un trend di forte aumento dei consumi dovuto alle alte temperature. Le squadre dei tecnici Hera sono al lavoro per ripristinare il servizio".