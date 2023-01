Moni Ovadia: "L’umorismo ebraico è un antidoto ai nazionalismi"

Ovadia, possiamo ormai definire ‘Oylem Goylem’ un cult? "Non sono io che devo attribuire queste definizioni (sorride, ndr). Si può chiamare ‘evergreen’ perché, a distanza di 30 anni, per me è come se fosse la prima volta". Classe 1946, un’importante carriera alle spalle e la voglia di mettere ancora tutto se stesso sul palco: Moni Ovadia torna da stasera a domenica all’Arena del Sole (ore 20.30; sabato alle 19, con il laboratorio per bambini ‘Vengo anch’io’ e domenica invece alle 16). L’attore e musicista ripropone così un suo grande cavallo di battaglia, un viaggio nella cultura ‘yiddish’, e sarà accompagnato dalla sua orchestra, con Maurizio Dehò (violino), Giovanna Famulari (violoncello), Albert Mihai (fisarmonica), Paolo Rocca (clarinetto) e Marian Serban (cymbalom).

Un fenomeno che racconta un’epoca?

"La cultura yiddish ha influenzato profondamente l’Occidente. Parliamo di ebrei provenienti dal centro-est Europa, dalla cultura tedesca a quella mitteleuropea, fino a quella statunitense, la ricaduta è ovunque e se pensiamo a forme d’arte come cinema e letteratura".

Poi c’è il tema dell’esilio…

"È la grande diaspora millenaria ebraica che ha portato una cultura straordinaria: secondo me si tratta del punto culminante della tradizione degli ebrei, dove viene glorificata la fragilità dell’uomo e in cui si ricorda come l’anima ebraica abbia raggiunto vertici mai visti prima. A quel tempo studiavano tutti, anche i borsaioli… E parliamo di studi con livelli di critica e dialettica altissimi".

È sempre stato coinvolto da vicino in questo mondo?

"Vedo una filosofia straordinaria, ho sempre detto che prima o poi avrei voluto scrivere un saggio: la critica della ragione umoristica paradossale. Una filosofia dell’anima, della relazione umana che si fonda sul saper ridere di se stessi, aspetto fondamentale per respingere tutte le tentazioni idolatriche".

Riflessioni molto attuali…

"I nazionalismi sono sotto gli occhi di tutti. Siamo aggrediti da questa furia spaventosa, da questo identitarismo selvaggio. Quella ebraica, invece, è stata un’identità forte proprio perché ha scelto la via della fragilità. Un grande maestro diceva che il pilastro dell’identità degli ebrei è da sempre l’handicap, che nonostante le difficoltà permette di lanciare istanze rivoluzionare. Mose ad esempio era balbuziente, e proprio in quelle pause di silenzio riusciva ad ascoltare Dio…".

Tornare dal suo pubblico che effetto fa, invece?

"Sono legatissimo all’Arena del Sole, anche se gli spettatori lo spettacolo lo conoscono già (sorride ancora, ndr). Io porto con me un debito inestinguibile con questo teatro, dove ho messo in scena gli spettacoli più importanti della mia vita. Quindi sì, torno dal mio pubblico con grande felicità".

Francesco Moroni