In carrozzina sfila la vita, trionfi e moda: ecco Monia Bolognini

Bologna, 9 ottobre 2024 – In 44 anni, di vite, Monia ne ha vissute tante: modella, campionessa italiana di scherma, impiegata all’ufficio tributi del Comune di San Lazzaro di Savena e anche scrittrice. Si potrebbe dire che se la mangia quasi a morsi, la vita. Monia Bolognini nasce a Bologna, 44 anni fa, prematura, e questo la costringe all’uso della carrozzina fin da piccola. “Se non fossi così non sarei io - racconta -, poi dico sempre che sono stata fortunata. Ho la testa che funziona, riesco a parlare, sento, ho studiato, ho fatto le mie esperienze all’estero”.

È fatta così Monia non si dà per vinta mai, riesce a trovare sempre il lato positivo. Lei si definisce semplicemente una Monia ‘multi-sfaccettature’. Dopo il liceo si iscrive al Dams e 24 anni va a Berlino, in Erasmus, senza dire niente ai suoi. È la prima studentessa disabile che parte per capitale tedesca per un’esperienza di studio all’estero. L’ultimo sogno che ha realizzato è stato quello di sfilare in passerella. Tre settimane fa, sul palco dell’Arena del Sole per la Winter Melody di Centergross, Monia indossava un meraviglioso abito lungo, viola, costellato di paillettes. Un vestito che Sophia Curvy ha scelto per lei, lavorando al progetto assieme a Curvy Pride. Ma c’era una cosa che la distingueva dalle altre modelle: il sorriso.“Ero emozionata e ho sorriso. Le persone, guardandomi, sorridevano e anche questo è un mio compito: portare sorriso sul volto della gente. Per me la moda è arte. E io ho sfilato per tirare fuori il mio lato femminile, ma anche e soprattutto per abbattere barriere”.

Nel 2011 Monia Bolognini è stata campionessa italiana di scherma paralimpica e ora continua a tirare per la Zinella Scherma. Il suo prossimo obiettivo? Riprendere a pieno l’attività agonistica della stagione 2024-25, che si concluderà con i campionati italiani a Siena. “Sono una Monia multi-sfaccettature – quasi si schermisce lei –: c’è la Monia della moda, dello sport, c’è la Monia ‘rompi’ che chiede ai contribuenti le tasse, ma sono sempre io”. Quando le si chiede se è innamorata, risponde con tono fermo: “Innamorata della vita tutti i giorni, perché la vita è un dono e va vissuta”.