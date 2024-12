Monica Minardi al ‘Convento’

Venerdì alle 20,30 un altro appuntamento da non perdere del ciclo ’Incontri al Convento’, organizzato dall’associazione ’Il Poliedro’ al Convento dei Frati Cappuccini con il patrocinio di Comune e Pro Loco di Castel San Pietro Terme. In questo incontro, dal titolo ‘Testimoni di umanità. Cinquant’anni di azione medicoumanitaria di Medici Senza Frontiere’, Monica Minardi, medico e presidente di Medici Senza Frontiere Italia, parlerà dell’attività e degli obiettivi dell’associazione, che opera in tutto il mondo per dare assistenza sanitaria e umanitaria, spesso in scenari drammatici di vera emergenza. Un impegno di "cura e testimonianza – sottolinea la dottoressa Minardi -: da più di 50 anni MSF lavora in contesti dove l’accesso alle cure mediche essenziali è ostacolato a causa di conflitti, catastrofi naturali, epidemie, povertà. MSF è stata fondata da un gruppo di medici e di giornalisti, il nostro obiettivo è una azione medica che combini immediatezza e professionalità con indipendenza e testimonianza. Salvare vite e curare, ma anche raccontare e denunciare. Raccontare può salvare vite?".