Monopattino sequestrato, va a una velocità di 130 orari

E’ considerato, dopo perizie tecniche, il monopattino elettrico più veloce d’Italia ed è stato sequestrato dalla polizia locale di San Giovanni in Persiceto. Tutto è successo l’altro giorno quando una pattuglia è stata inviata dalla centrale operativa in via Palma per effettuare i rilievi di rito a seguito di un piccolo incidente stradale senza nessun ferito. I veicoli coinvolti erano due: una automobile ed un monopattino elettrico condotto da un giovane straniero.

"Dopo accertamenti sul due ruote – spiega Luca Nasci, comandante della polizia locale di Persiceto -, è stato verificato che il monopattino elettrico non rispettava il limite di velocità imposto dalla legge ovvero i 20 chilometri orari. Tramite prove tecniche si è raggiunta infatti la velocità di 131 orari. Si tratta di un monopattino del tutto irregolare in Italia dotato di due potentissimi motori elettrici su entrambe le ruote. E il monopattino in questione risulta al momento un record assoluto a livello nazionale, quasi un missile". E il comandante continua: "Gli agenti pertanto non hanno potuto che sequestrare il bolide, che viene venduto a circa 3.500 euro, e contestare la sanzione che ha un importo fino a 400 euro". E sempre nell’ambito dei controlli stradali, ad agosto, ma i dati non sono definitivi, la polizia locale di Persiceto ha accertato 68 eccessi di velocità. Ad un automobilista, sulla Sp 255, è stata contestata una velocità massima di 163 chilometri orari con sanzione di 845 euro e patente ritirata. Grazie al sistema Targa System sono stati sequestrati 3 veicoli senza assicurazione. Complessivamente la polizia locale, ha accertato, 118 violazioni al codice della strada, ritirato 7 patenti, contestato 2 guida in stato di ebbrezza e sequestrato 6 veicoli. "Relativamente invece ai servizi di polizia commerciale – aggiunge Nasci - e tutela del consumatore sono stati controllati 3 pubblici servizi e comminate sanzioni per poco meno di circa 6.000 euro. In costante aumento poi abbiamo i servizi di polizia urbana. Abbiamo accertato, identificato e censurato una decina di persone responsabili di abbandoni incontrollati di rifiuti grazie anche all’ausilio del sistema di videosorveglianza acquistato da Geovest e da noi utilizzato".

Pier Luigi Trombetta