Monsignor Ravasi:: "La speranza viene dalla minoranza"

Cardinale Ravasi, quale futuro si può immaginare per l’Europa?

Il presidente emerito del Pontificio Consiglio per la Cultura ammette che il panorama attuale non è esaltante ma si dice certo che "la ricchezza dell’Europa nelle sue tante forme non potrà essere sterilizzata".

Perché?

"La cultura classica – spiega – aveva una concezione ciclica della storia negando di fatto la speranza mentre la visione ebraico-cristiana crede, pur nelle difficoltà, in un orizzonte". Il cardinale apre stasera alle 21 in San Petronio il primo dei tre incontri del ciclo ‘Destino dell’Occidente’, il cui sottotitolo "come può l’Europa ritrovare la sua identità spirituale e politica ed essere fedele alla sua vocazione storica?" apre ovviamente un largo dibattito. I prossimi appuntamenti della rassegna, ideata dall’Arcidiocesi e dal Centro studi La Permanenza del classico, si terranno il 15 maggio con Massimo Cacciari e il 5 giugno con Ivano Dionigi. ‘Cristianità ed Europa’ è il tema affrontato stasera da Ravasi, il cui intervento sarà inframezzato dalle letture (dalla Genesi, Giobbe, Siracide, Luca e Giovanni) di Manuela Mandracchia: in apertura un saluto dell’arcivescovo Zuppi. Ravasi sarà anche uno dei protagonisti, insieme a Ivano Dionigi, Ilaria Gaspari e Vittorio Lingiardi, dell’incontro di domani dalle 9 alle 13 all’Auditorium Manzoni ‘Tu quis es? Il latino ci interroga’. Alla mattinata, organizzata dal Cortile dei Gentili, dal Dipartimento di filologia classica e italianistica dell’università e da ‘La permanenza del classico’, sono previsti ottocento studenti da tutta la regione.

Si parla molto e spesso in termini non elogiativi dei giovani. Lei che opinione ha?

"La mia esperienza è duplice. Da un lato vedo i ragazzi muoversi a volte senza meta, riunirsi in branco perché privi di una propria traiettoria e astrarsi al suono delle discoteche per non pensare. E credo sia responsabilità della generazione precedente non aver indicato un cammino. Dall’altra parte mi ha confortato la formazione della consulta giovanile all’interno del Cortile dei Gentili che presiedo. Alla proposta lanciata in rete hanno risposto tantissimi ragazzi, credenti e non credenti. I venticinque che abbiamo selezionato, non in base a criteri confessionali, stanno mostrando un’incredibile energia. È un bel segno perché la speranza viene dalla minoranza più che dalla massa".

Veniamo all’appuntamento di stasera. Come può l’Europa ritrovare una propria identità?

"C’è una questione preliminare che riguarda l’indifferenza, ovvero ciò che io definisco ‘apateismo’, e che viene sunteggiata perfettamente dalla frase di Kierkegaard: ‘La nave è in mano al cuoco di bordo e il comandante al megafono non indica più la rotta ma il menù’. L’Europa è diventata un tronco arido e, venendo meno la componente cristiana, si è mostrata incapace di dialogo e accoglienza. L’arcobaleno di lingue e di culture è invece terreno fertile per il confronto".

È dunque il cristianesimo la carta d’identità del Vecchio Continente?

"Sostengo, con Michel Foucault, che l’Europa è fatta dal sapiente greco, dal profeta biblico e dal legislatore romano. Ora, in tempi di intelligenza artificiale, neogenetica e neuroscienza, bisogna tornare alle radici e riprendere il grande codice delle Scritture. Questi testi, con le loro narrazioni, simboli, personaggi, messaggi ed etica, hanno molto da dire".

Lei quindi ripercorrerà l’incidenza che la Bibbia ha esercitato sulla cultura europea?

"Mi limiterò a tre modelli. Parlerò di attualizzazione e riscrittura dei testi, citando Pasolini e la sua idea del film mai realizzato su San Paolo o il videoartista Bill Viola con la sua simbologia cristiana. Racconterò delle tante volte in cui si è cercato di cancellarli o trascriverli in modo degenerativo, guardando Jung e Gide. E dirò di ciò che trasfigura e arricchisce il testo sacro cogliendone l’aspetto simbolico".