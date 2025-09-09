Montagna, exploit in ogni settore. Crescono gli addetti alle imprese

Dei 121 Comuni che in Emilia Romagna si trovano tra la montagna e la collina, ben 23 (il 20 per cento) si trovano nel territorio metropolitano bolognese. Nel quinquennio (2019-2023) preso in considerazione dal Rapporto Montagna dell’Uncem hanno visto un saldo migratorio positivo, con più di mille nuovi abitanti. Un primato su scala regionale che si conferma anche nella percentuale di abitazioni occupate. Se nei 121 Comuni presi in considerazione al Censimento 2021 risultavano oltre 200mila abitazioni non abitate da famiglie residenti, nel bolognese se ne registra la più bassa percentuale (-28,9% del totale), contro una media regionale di oltre il 50%. Anche per quanto riguarda il saldo tra nascite e decessi, le aree interne del bolognese sono tra quelle con il minor deficit naturale, con 45 nascite ogni 100 decessi. Significativi anche alcuni indicatori economici, come già esplicitato dal rapporto Unioncamere presentato lo scorso febbraio, con una crescita del numero degli addetti delle imprese, in linea con il dato metropolitano, e un significativo contributo delle imprese artigiane, maggiormente presenti in Appennino (37% circa del totale) rispetto agli altri territori (pianura 34%, Bologna città 24,1%). Benché fragile il territorio montano bolognese negli ultimi anni è stato accompagnato da una vivace progettualità per il futuro e da azioni di rigenerazione e sviluppo. Il rapporto Uncem cita in particolare le funzionali attività di BIS Appennino che sviluppa nel territorio montano le azioni di Bologna Innovation Square, la piattaforma dell’innovazione di Città metropolitana e Comune di Bologna. Si tratta di servizi a sostegno del lavoro, delle imprese, della ricerca e del welfare che vengono erogati tramite tre sportelli: Vivere e lavorare in Appennino, Green per le imprese e Imprenditoria.

Nicodemo Mele