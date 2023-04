Montagne di coca dall’Olanda Sgominata la banda di grossisti che riforniva di ‘neve’ le piazze

Trecento chili di cocaina, mossi in un anno dall’Olanda all’Italia, per un valore di mercato che si aggirava dai 27mila ai 40mila euro al chilo. Otto persone, sei albanesi e due italiani, sono finiti in carcere, mentre 48 persone sono indagate, nell’operazione condotta dalla Squadra mobile e coordinata dalle Dda di Bologna e Firenze. Un’indagine nata da un’altra inchiesta della polizia, che nel 2019 aveva decapitato un sodalizio italo-albanese guidato dal quarantunenne Ilirjan Aliaj, che movimentava su Bologna quintali di marijuana, via mare, dall’Albania.

Ma ai clienti di Aliaj e soci l’erba non bastava. Spesso agli spacciatori e ai grossisti, in quei momenti tenuti sotto controllo dalla polizia, arrivava anche la richiesta di cocaina, che i venditori a quel punto chiedevano a colleghi specializzati nella ‘bianca’. Proprio partendo da quelle intercettazioni, la Squadra mobile bolognese è arrivata a due fratelli albanesi residenti a Reggio Emilia, che in più occasione avrebbero fornito ai trafficanti di erba locali (otto gli indagati bolognesi di questa inchiesta) anche partite da due o tre etti di coca, a seconda dell’esigenza. E da loro, le indagini si sono allargate, fino a ricostruire ruoli e responsabilità degli odierni indagati, facenti parte di un sodalizio guidato da altri due fratelli albanesi e un loro connazionale, residenti a Santa Croce sull’Arno (Pisa) e a Massa e Cozzile (Pistoia). Per l’accusa, erano in grado di procacciarsi 10 chili di coca per viaggio (mediamente due-tre al mese) in Olanda, al prezzo di 24-30mila euro al chilo, a seconda della purezza, poi commercializzata con un ricarico tra i 3mila e i 10mila euro al chilo. Lo stupefacente veniva trasportato in Italia da collaboratori e custodito in case distanti dai luoghi dove abitavano i capi. L’indagine ha identificato chi individuava le basi logistiche, chi trovava le auto con doppifondi, e chi si occupava del trasferimento della droga in Italia, tra cui i due fratelli albanesi residenti a Reggio, che la distribuivano nel centro-nord. I vertici del gruppo avevano inoltre rapporti con due pregiudicati salernitani, di due distinte organizzazioni camorristiche, che smerciavano la coca tra Salerno e Avellino.

Nicoletta Tempera