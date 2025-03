Montagnola, diciottenne in manette

Sorpreso a spacciare in Montagnola, un diciottenne è stato arrestato dai carabinieri. Sono stati i militari del Radiomobile, impegnati in un servizio di controllo esteso tra il parco, piazza XX Settembre e l’Autostazione, luoghi interessati da recenti e violenti fatti di cronaca e da spaccio e risse tra pusher, a individuare il ragazzo tunisino, senza fissa dimora, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri, che in quel momento stavano entrando in Montagnola, hanno notato due giovani stranieri che, nei pressi dei bagni pubblici, stavano confabulando tra di loro e si guardavano intorno. Senza farsi notare, si sono velocemente avvicinati a piedi ai due che, non avendoli visti, hanno continuato i loro ‘affari’. Nella circostanza, il diciottenne ha tirato fuori dalla tasca un involucro in cellophane che ha dato all’altro, diciannovenne suo connazionale, in cambio di 20 euro. I due sono stati quindi bloccati: in questa fase non è sfuggito ai militari il tentativo del ‘cliente’ di far cadere per terra la dose appena acquistata. I ragazzi sono stati perquisiti: il diciottenne aveva con sé un bilancino di precisione e i 20 euro della cessione appena avvenuta; nel marsupio aveva altri 60 euro e una bomboletta di spray urticante. Il diciannovenne aveva invece l’involucro con 22 grammi di hashish. Tutto è stato sequestrato. I due stranieri sono stati portati in caserma per le procedure di identificazione, al termine delle quali il diciannovenne è stato segnalato alla Prefettura come assuntore, mentre il diciottenne è stato denunciato per il porto abusivo di armi e arrestato per spaccio, in attesa della direttissima. Gli è stata inoltre notificata l’ordinanza prefettizia di allontanamento dall’area ‘sensibile’.