Montagnola e piazza Verdi, preso il pusher recidivo

In tutti i punti ’caldi’ dello spaccio di droga in città, in tutte le aree battute dalle forze dell’ordine per combattere la diffusione degli stupefacenti sotto le Due Torri, lui c’era. Quando nel 2020 gli occhi della Prefettura e del questore Gianfranco Bernabei erano puntati sul parco della Montagnola, a due passi dalla stazione centrale, lui, senegalese oggi ventinovenne, era lì. Lì appunto lo denunciarono i poliziotti, che lo sorpresero mentre spacciava hashish. Proprio per la sua attività di spaccio era stato successivamente colpito da un divieto di dimora nella città di Bologna.

Divieto che ha evidentemente violato, dato che giovedì sera scorso, era proprio in città. Ancora una volta, intento a spacciare in una zona ’calda’ della lotta alla droga cittadina: è stato notato infatti in piazza Verdi, cuore della zona universitaria, su cui di recente si sono concentrati gli sforzi delle forze dell’ordine.

Questa volta, sono stati i carabinieri a identificarlo e denunciarlo. Dopo di che, siccome la misura del divieto di dimora era stata violata e quindi aggravata con la custodia in carcere, i militari dell’Arma l’altra sera l’hanno rintracciato e raggiunto nel dormitorio per persone senza fissa dimora di Villa Aldini, in via dell’Osservanza. Lì, oltre a notificargli l’aggravamento della misura, i carabinieri hanno scoperto che il senegalese aveva con sé quasi un etto di droga, di cui 34 involucri di hashish già impacchettati e pronti per essere venduti illegalmente (90 grammi in totale), e qualche altro grammo di marijuana (6).

Così, lo spacciatore recidivo è stato ’doppiamente arrestato’, dato che alla fine è stato portato in carcere sia a seguito dell’aggravamento della misura, sia perché arrestato in flagranza di reato per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

f. o.