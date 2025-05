Montagnola e piazza XX Settembre. Arresti, denunce e 180 identificati

Un arresto per spaccio, tre denunce e 173 persone identificate, di cui 80 stranieri. È il bilancio di una settimana di controlli da parte della polizia, tra piazza XX Settembre, Montagnola, Giardini Fava e zone limitrofe, attuati da personale della Questura, con l’ausilio del Reparto prevenzione crimine, e del commissariato Due Torri San Francesco. Entrando nel dettaglio, a finire in manette è stato un nigeriano di 38 anni, trovato nei pressi della Montagnola con 150 grammi di hashish e 180 euro. L’uomo, tra l’altro, avrebbe dovuto essere chiuso in casa, in quanto ai domiciliari.

Un altro cittadino nigeriano, di 32 anni, è invece stato denunciato per danneggiamento aggravato, minacce e getto pericoloso di oggetti: alle 5 del mattino aveva aveva lanciato una grossa pietra all’interno di un bar di piazza XX Settembre, infrangendo una vetrata e colpendo l’addetto alla sicurezza che aveva poi anche minacciato di morte. Nei guai anche un ventunenne egiziano, irregolare, con precedenti per reati contro la persona e anche un divieto di dimora a Bologna: alla vista delle pattuglie impegnate nel servizio, ha tentato la fuga. Con sé aveva un coltello e diversi involucri contenenti, complessivamente, 4 grammi di marijuana e 55 di hashish. Oltre alla denuncia, il ragazzo è stato segnalato all’Ufficio Immigrazione per valutarne l’espulsione. Infine, ai Giardini Fava è stato denunciato un ventiduenne ivoriano, trovato in possesso di un cutter.