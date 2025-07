Lavori pubblici, il Comune dà il via al piano da 30 milioni. E chiama i migliori progettisti europei per il restyling della Montagnola

Bologna, 3 luglio 2025 – Via libera al Programma dei lavori pubblici da 30 milioni di euro. Lo annuncia il sindaco Matteo Lepore, con la vice Emily Clancy e mezza giunta (gli assessori Madrid, Borsari e Ara). Si tratta di un piano triennale approvato nei giorni scorsi dalla giunta che ora proseguirà il suo iter consiliare.

Ma la vera novità, che si aggiunge a interventi relativi a ‘Bologna verde’, politiche abitative, condizionatori nelle scuole e bilancio partecipativo nei Quartieri, è la gara europea per il restyling del parco della Montagnola. Obiettivo: richiamare i migliori progettisti internazionali per dare corpo a un investimento di 6,4 milioni di euro finanziati dal Piano operativo di Bologna del Programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027 (per 5,2 milioni di euro).

Dopo l’inaugurazione di ‘Filla’, il centro per l’ambiente e la sostenibilità nel cuore del parco firmato dall’architetto Mario Cucinella, e la realizzazione della nuova area giochi realizzata in materiali naturali, il Comune punta a un ulteriore passo avanti nel percorso di rigenerazione del più antico parco storico di Bologna e il più grande del centro storico.

La gara è stata pubblicata il 2 luglio e le proposte possono essere candidate entro il prossimo 11 settembre ed entro la fine del 2025 verrà selezionato il progettista tramite il lavoro della commissione di valutazione, per arrivare alla consegna del progetto di fattibilità tecnico ed economica a primavera 2026. Seguirà la fase di approvazione del progetto e la progettazione esecutiva. Occorre, spiega il sindaco Matteo Lepore, “portare avanti il restyling del parco già in questo mandato”.

Le linee guida della progettazione pongono particolare attenzione alla biodiversità, alla fruibilità intergenerazionale e alla qualità paesaggistica. Particolare attenzione si darà al miglioramento della parte est, per creare nuove connessioni tra il parco, il polo scolastico Irnerio ed Ercolani e la zona residenziale limitrofa, collegando il parco con la zona sottostante e realizzando una piazza scolastica e spazi per campi sportivi. Da qui, verranno ampliate le aree verdi, potenziata l’illuminazione pubblica, ammodernare gli arredi urbani.

“Il nostro piano di lavori pubblici da 30 milioni di investimenti, più 6,4 milioni per la Montagnola, risponde a diverse richieste che ci hanno fatto i cittadini nelle settimane del sindaco - spiega Lepore -. Molte risorse servono a ‘Bologna Verde’, alle politiche abitative, ma andremo anche a riqualificare diverse aree pubbliche, piantando circa 3.000 alberi in diversi quartieri della città, dopo i 110 alberi in vaso a uso temporaneo nelle piazze del centro. Per quanto riguarda la Montagnola, andremo a desigillare oltre 3.000 metri quadri del parco che sappiamo avere molto cemento”.