Montagnola, ultimi ritocchi. Ecco le bolle di Cucinella. Sabato l’inaugurazione

Ultimi ritocchi prima dell’apertura del nuovo spazio multifunzionale nel cuore del parco della Montagnola. L’appuntamento è sabato 1 febbraio alle 11 in Montagnola, alla presenza del sindaco Matteo Lepore e dell’architetto Mario Cucinella, per il taglio del nastro. Sarà questo il primo momento pubblico di una serie di iniziative che animeranno tutta la giornata e la domenica, tra reading, musica, proiezioni, esplorazioni guidate e attività per persone adulte, bambine e bambini.

Un’occasione per la cittadinanza per entrare per la prima volta nelle ’bolle’, i tre edifici vetrati ad alta efficienza energetica che costituiscono la struttura, uniti tra loro da un porticato che si snoda fra gli alberi, non lontano dalla grande fontana: una sala polivalente più grande che potrà ospitare fino a 200 persone, uno spazio più piccolo che sarà dedicato ad attività laboratoriali e infine uno spazio destinato a diventare un Kinder Caffè. Gli spazi dal 1 febbraio saranno in uso alla Fondazione IU Rusconi Ghigi che li gestirà, secondo il modello di condivisione, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, le istituzioni scolastiche e le realtà territoriali da sempre attive nella animazione del Parco e con il coinvolgimento della cittadinanza.

Finanziato e realizzato dal Comune anche attraverso fondi europei, sarà un nuovo centro a servizio di cittadine e cittadini, che vedrà alternarsi iniziative pubbliche, con particolare attenzione a scuole, bambine e bambini, adolescenti e famiglie, riguardanti i temi dell’educazione ambientale; attività di coinvolgimento, divulgazione e sensibilizzazione nell’ambito di Bologna Verde, rivolte a tutta la cittadinanza, sui temi della natura, della sostenibilità ambientale e della transizione energetica ed ecologica; ma anche iniziative pubbliche di approfondimento su natura e storia del territorio. Per rispondere ulteriormente ai bisogni emersi dal territorio, questi spazi avranno anche funzione civica e sociale con momenti dedicati alla libera fruizione da parte delle persone e altri destinati a ospitare iniziative promosse e organizzate dalle realtà civiche cittadine.