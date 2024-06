Montanari vara il secondo mandato. Giunta nel segno della continuità

Primo consiglio comunale del mandato amministrativo 2024-2029 nel Comune di Medicina. Giovedì, nel Palazzo comunale, si è svolta la prima seduta del consiglio dopo le elezioni amministrative. Con il giuramento previsto dalla legge e la successiva comunicazione della composizione della giunta, Matteo Montanari ha aperto a tutti gli effetti il suo secondo mandato da sindaco di Medicina.

Il primo cittadino ha comunicato la giunta (nella foto) con svariate continuità rispetto al mandato precedente: sono stati confermati, infatti, Dilva Fava come vicesindaca e assessore all’Istruzione, alle Pari opportunità e alle Politiche sociali, abitative e del lavoro, Massimo Bonetti che continuerà con le deleghe all’Ambiente, Agricoltura, Urbanistica ed Edilizia privata, Marco Brini che avrà, anzi terrà, le deleghe alla Sicurezza, Protezione civile, Sviluppo digitale, Partecipazione e Volontariato. Per Donatella Gherardi si confermano le deleghe al Bilancio, Tributi, Società Partecipate, Attività produttive e Personale. Enrico Caprara, già presente nel mandato precedente come consigliere delegato, prende il testimone da Lorenzo Monti e viene nominato come assessore alla Cultura, Pro Loco e Gemellaggio, Turismo e Verifica del programma. Restano in capo al sindaco Sanità, Piano Strategico e Rigenerazione, Lavori Pubblici e Patrimonio, Mobilità, Sport e Politiche giovanili, Comunicazione, Affari Generali, oltre a quelle non espressamente attribuite agli assessori.

Anche nel Consiglio comunale ci sono tanti volti noti e altri alle prime esperienze. Nei banchi di maggioranza sono stati eletti: Valentina Baricordi (capogruppo), Susanna Campesato (nominata Presidente del Consiglio), Luca Rotella, Ilaria Stagni, Alice Cristallini ed Emanuele Quartieri per il Partito Democratico. Andrea De Checchi e Marco Moretti (capogruppo) sono stati riconfermati per la Civica Matteo Montanari Sindaco e si inserisce Serena Sarti. Si riconfermano Ercole Garelli (capogruppo) per Civica Medicinese e Avio Mezzetti (capogruppo) per Sinistra Unita, già presenti nel mandato scorso. Per la minoranza sono stati eletti il candidato sindaco Rosario Guzzo (nominato vicepresidente del Consiglio e capogruppo), Caterina Cerri e Gianni Tosi per FdI.

Per la lista Medicina Attiva il candidato sindaco Emanuele Longhi e Jessy Simonini (capogruppo). Nominati rappresentanti del Comune presso il Nuovo Circondario Imolese: Matteo Montanari, Luca Rotella e Caterina Cerri. "Le priorità per questo mandato sono la necessità di concludere le tante opere pubbliche iniziate e impostare un nuovo percorso partecipato dedicato ai giovani. Spesso lasciati ai margini, vogliamo invece che i ragazzi siano il perno su cui lavorare nei prossimi anni come comunità", ha detto Montanari.