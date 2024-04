Montanari: "Welfare e cantieri, 5 anni di impegno tra Covid e alluvione"

"Il mandato amministrativo 2019-2024 è stato caratterizzato dal susseguirsi di numerose sfide, dalla gestione della pandemia da Covid-19 e della zona rossa, fino all’alluvione di maggio 2023. Nonostante le complessità, sono tanti i risultati raggiunti e i progetti avviati che si concluderanno nei prossimi anni". A tracciare il bilancio è il sindaco Matteo Montanari che si ricandida per il secondo mandato. Quattro le linee strategiche sulle quali ha lavorato l’Amministrazione: la città che cambia, la città sostenibile, la città partecipata e la città sicura.

"In questo mandato gli investimenti totali superano i 21 milioni di euro principalmente in riqualificazione e rigenerazione urbana (circa 10,7 milioni), edilizia scolastica e efficientamento energetico (circa 1,4 milioni ), sicurezza stradale e mobilità sostenibile (circa 4,5 milioni), riqualificazione edifici e aree sportive (circa 2 milioni), sociale (400 mila), ambiente ed energia (circa 2 milioni) – spiega Montanari –. Di questi il 32% è stato finanziato con risorse proprie del Comune, mentre ben il 68% dei fondi è stato ottenuto da contributi d’altri Enti, tra cui il 31% da fondi Pnrr". Sono infatti in corso i tre cantieri più importanti finanziati con risorse Pnrr. "Parliamo delle Officine della Cultura (circa 5,3 milioni), del Parco dello Sport (circa 579mila) e degli appartamenti per il Dopo di noi (400 mila) – sottolinea il primo cittadini –. Sono già state completate sette opere finanziate per un importo complessivo che supera gli 800 mila euro. Proseguirà anche l’impegno per la rigenerazione urbana e nel 2024 si prevede d’avviare il cantiere per la riqualificazione della Chiesa del Carmine per la quale il Comune ha già ottenuto risorse per circa 1 milione e 700 mila euro". È inoltre intenzione dell’Amministrazione continuare ad investire sull’edilizia scolastica puntando alla demolizione dell’ala rossa della scuola primaria Gino Zanardi e alla sostituzione con una nuova struttura (costo previsto circa 2 milioni di euro). Nel 2023 è stata inoltre avviata la riorganizzazione della nuova raccolta differenziata sostituendo tutti i cassonetti, adeguando le isole ecologiche stradali e introducendo la tessera smeraldo per l’apertura dell’indifferenziata.

A distanza di sei mesi i dati indicano un incremento della differenziata di circa 12 punti percentuali, passando dal 73% all’85%, superando così il primo obiettivo prefissato. Oltre 270 nuove iscrizioni alla Comunità Solari di Medicina che dal 2010 è presente sul territorio. Nei prossimi mesi inizieranno i lavori che vedranno un completo passaggio a led dell’illuminazione pubblica, finanziamento di 1,8 milioni. Nel 2024 partiranno i lavori per l’efficientamento e la riqualificazione del Palazzetto dello Sport (631 mila euro, di cui 411 da bando regionale). Già finanziati e in fase di avviamento anche la realizzazione di un nuovo campo da basket nell’area sportiva di Villa Fontana e lo spostamento del campo di via Oberdan all’interno dei giardini pubblici. "Confermato l’impegno per l’inclusione e per il sostegno all’handicap nelle scuole – conclude Montanari –. Si conferma anche l’ampliameno dell’offerta di nidi grazie a una nuova convenzione, finanziata dal Comune, che darà nuove opportunità alle famiglie. Potenziata l’attività dei medici di medicina generale, riqualificata la Casa della salute". Sarà infine avviato entro fine 2024 il rifacimento del ponte della Gaiana. Avviata la prima fase del progetto che prevede la realizzazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari. Installate 5 nuove telecamere per la videosorveglianza cittadina e 6 telecamere lettura targhe per il controllo degli accessi nel territorio comunale. Per il post-alluvione il Comune prevede nel 2024 altri importanti interventi. In particolare, 80 mila euro per il ponte Cantagrillo, 623 mila per il ripristino delle strade e 900 mila euro per il rifacimento del ponte del Massarolo.