A Calderara di Reno si cerca un montatoretrice e manutentoretrice di macchine industriali. Il candidato ideale è in possesso della patente B e automunitoa. È richiesta la disponibilità a trasferte giornaliere con orario flessibile per l’assistenza dei clienti. Si darà precedenza ai candidati in possesso dell’abilitazione all’uso del carrello elevatore. Contratto: tempo determinato di sei mesi.