’Monte Corno’, il bolognese che fece l’impresa

Agosto 1573. Francesco De Marchi, bolognese, documenta per la prima volta l’ascesa al Corno Grande del Gran Sasso, da lui considerata la montagna più alta (2912 metri). A raccontare quella piccola, grande spedizione è Monte Corno di Luca Cococcetta, che al festival di Trento ha vinto il premio del pubblico Miglior Film di Alpinismo – Rotari. Una scalata, con una dettagliata ricostruzione in fiction, ripercorsa nel documentario dall’alpinista Hervé Barmasse. Le riprese sono iniziate da Bologna, città natale di De Marchi. Le carte che documentano l’ascesa e le sue difficoltà, la misurazione della vetta e la geografia dei luoghi e lo stato del ghiacciaio del Calderone, sono conservate proprio all’Archiginnasio. Un’impresa eroica ma "poco conosciuta – racconta il regista Cococcetta – Il suo trattato di architettura è stato stampato dopo la morte e poi è ’sparito’ per circa due secoli. È riemerso grazie al suo ultimo erede, che ne ha prodotto una copia, oggi conservata all’Archiginnasio di Bologna".

È Massimo Poggio a vestire i panni dell’ingegnere militare De Marchi che, una volta raggiunta la cima, disse: "Quand’io fuoi sopra la sommità, mirand’all’intorno, pareva che io fussi in aria, perché tutti gli altissimi Monti che gli sono appresso erano molto più bassi di questo".

Una storia da film, eppure rimasta nell’ombra. "Il racconto alpinistico venne ritrovato all’interno del suo trattato e poi pubblicato sul bollettino del Cai nel 1930. Probabilmente gli studi di architettura l’avevano incontrato anche prima, ma non avevano mai estrapolato l’impresa alpinistica", spiega Cococcetta. Prodotto da Visioni Future e dal Club alpino italiano, il film, distribuito da Wanted Cinema, arriva nelle sale domani. Al cinema Galliera viene proiettato domani alle 19 e martedì alle 21,30.

Cococcetta, il suo incontro con Francesco De Marchi come è avvenuto?

"Da aquilano frequento il Gran Sasso d’estate e d’inverno. Sono appassionato di alpinismo e scialpinismo. Quando me ne hanno parlato, proprio su questa montagna, ho cominciato a documentarmi. Ho trovato un bollettino ristampato della sezione del Cai dell’Aquila, che riportava tutti gli studi sul tema. Così è nata l’idea del film".

Lei e De Marchi siete entrambi alpinisti e ingegneri...

"Sì, quello che più mi piace di questo personaggio è il suo rinascimento mentale. È il primo a documentare l’esplorazione speleologica; inventa uno scafandro per scendere nel lago di Nemi, per cercare le navi di Nerone. Mi piace la sua curiosità, sperimentava se stesso e i suoi limiti".

Le riprese come sono andate? "La difficoltà più grande è stata girare in quota. Il Gran Sasso non è una vetta alpina, ma si avvicina ai 3.000 metri. Abbiamo lavorato portando tutto in spalla con gli zaini e camminando per dieci o dodici ore al giorno. Per Massimo Poggio e gli attori che vestivano abiti cinquecenteschi c’era anche il peso del costume. Ovviamente per Hervé Barmasse è stato più semplice salire, lui è abituato a scalare agilmente".

Con Massimo Poggio quando è scattata la scintilla?

"Quando mi ha detto che aveva affrontato dodici volte l’Eroica (un percorso che va dai 135 agli oltre 200 chilometri, ndr) in bicicletta, in Toscana. Ho capito che non avrebbe avuto alcun problema a resistere alle lunghe giornate di riprese. È salito più volte sul Gran Sasso da solo e in compagnia notturna, era già legato a questa montagna, un aspetto importante, oltre ovviamente alla bravura e la capacità recitativa".