Monte delle Formiche, residenti isolati dalla frana: "Lavori a rilento, noi chiusi qui"

Pianoro, 1 maggio 2023 – Il Monte delle Formiche continua a essere irraggiungibile e sono tante le frazioni di Pianoro isolate. C’è un’ordinanza che vieta il transito su strade come la Zena, che conduce alla Val di Zena, e sulla via che raggiunge Tazzola e Cà di Pippo fino al santuario e al cimitero del Monte delle Formiche.

Il tutto a causa di innumerevoli frane che continuano a staccarsi. "Una situazione che sta diventando insostenibile – è la rabbia dei residenti di Tazzola –. Siamo del tutto isolati da troppo tempo. Le strade sono spaccate, interrotte e molte aree sono irraggiungibili".

La strada distrutta che portava al Monte

"E i lavori procedono a rilento: siamo in una situazione emergenziale a tutti gli effetti, per non dire catastrofica, e quelli che dovrebbero lavorare per ripristinare strade e circolazione, o almeno per evitare che la situazione peggiori, staccano alle 16,30 e i fine settimana non lavorano. Lo capiremmo nella normalità, ma in una situazione come questa no. I cantieri sono sempre fermi e sembrano abbandonati. E noi siamo relegati nelle nostre abitazioni senza poterci muovere. E se lo facessimo sarebbe a nostro rischio e pericolo essendo la viabilità interrotta, ma soprattutto preclusa da un’ordinanza che temiamo cesserà solo quando le strade saranno ripristinate. Se i lavori procedono così quando potremo tornare alla vita normale?".

In merito il sindaco Franca Filippini ieri ha fatto un sopralluogo su tutta la via Monte delle Formiche e, spiega, "entro pochi giorni dovrebbe essere riaperta la viabilità fino a Cà di Pippo. Per andare al Santuario, invece, la situazione mi sembra complicata: è presente un cedimento della strada esteso e il guard-rail è sospeso nel nulla. A breve incaricheremo i tecnici per valutare se è opportuno intervenire sulla strada franata, magari sbancando il bosco, o costruire una nuova strada lungo il percorso ambientale esistente".