Monte San Pietro, 15 Eventi dal Restauro della Badia ai Laboratori per Bambini

Ha preso il via il cartellone di eventi che fino a ottobre si svolgeranno nel complesso della Badia dei santi Fabiano e Sebastiano (nella foto): il monumento di maggior rilievo dell’alta valle del Lavino, che ha visto in successione il restauro della chiesa romanica affiancata dal bel campanile a torre che ne costituisce il cuore religioso su impulso del Comune di Monte San Pietro che ne è proprietario dal 1998. e poi del complesso monastico completamente recuperato su iniziativa della Libreria Piani. La programmazione, con un calendario di 15 tra incontri e appuntamenti, è frutto di un accordo tra Comune e Fondazione Rocca dei Bentivoglio. "In questo edificio di origine medievale che conserva al suo interno l’omonimo museo con reperti della civiltà contadina provenienti da tutto il territorio, ospita da anni diverse attività organizzate dall’amministrazione comunale e dalle associazioni del territorio. Grazie alla collaborazione con la Fondazione di Valsamoggia riusciamo a dare maggiore valore a un edificio storico magnifico", spiega la sindaca Monica Cinti. Con cadenza quindicinale, verranno realizzate se visite guidate tematiche, un concerto all’alba (20 agosto), due laboratori per bambini, un appuntamento di teatro di figura e due convegni sulla storia locale e di Bologna. La prossima visita guidata sarà domenica 16 luglio. "Abbiamo puntato su proposte che possano soddisfare pubblici differenti – aggiunge il direttore della Fondazione Elio Rigillo – ritenendo la varietà come un elemento di forza della proposta. Musica, spettacolo dal vivo, ma anche laboratori per i più piccoli e convegni il cui elemento primario è la conoscenza della Badia e la divulgazione della sua storia".

g. m.