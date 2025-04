Monte Sole tra antifascismo e referendum

La deposizione delle corone di primo mattino a Vado al monumento ai caduti alle 8 e alle 9.30 anche al sacrario di Marzabotto. Nel mezzo, alle 9, la partenza da Casalecchio di Reno del percorso in bici per salire a Monte Sole. Quindi, la funzione religiosa della Piccola famiglia dell’Annunziata a San Martino e poi, nello stesso luogo dalle 10.15, gli interventi delle personalità istituzionali che quest’anno per il 25 aprile portano a Monte Sole, teatro della più efferrata strage nazifasciaste, don Luigi Ciotti, presidente di Libera.

Sarà il suo l’ultimo degli interventi della mattinata: il primo a prendere parola, secondo il programma della giornata diffuso dal Comitato per le onoranze dei caduti di Marzabotto, intitolato ’Percorsi antifascisti’, sarà Alessandro Borghi, presidente dell’Anpi di Marzabotto, seguito da Valter Cardi, presidente del Comitato onoranze, Valentina Cuppi, sindaca di Marzabotto, e Michele de Pascale, presidente della Regione, e quindi don Ciotti. Dopo il fondatore di Libera, verso mezzogiorno, seguirà lo spettacolo ’Di chi è il cielo?’ della scuola secondaria ‘Dossetti’ di Marzabotto. Alle 13, sul prato del Poggiolo, è in programma la scopertura della targa "in ricordo di G.Pecorari, un amico di Monte Sole".

Il programma del pomeriggio, invece, parte dalle 14 con i concerti di Primule rosse, Offlaga disco pax, Meganoidi e, a seguire, gli interventi sul palco di Nicola Borghesi, attore e registra di ’25 aprile 2025’, Kejsi Hodo, Comitato dalla parte giusta della storia, Michele Bulgarelli, segretario della Cgil di Bologna che parlerà del valore del ‘sì’ ai referendum di giugno, e infine di Andrea Boldrini del comitato ’Federico Aldrovandi 2005-2025’. Il programma del 25 aprile a Monte Sole prevede anche laboratori per bambini per realizzare giochi con legno di recupero, una installazione diffusa di ‘pillole di Resistenza’, un coro in concerto alla Scuola di pace dove, dalle 14.30, partirà un’azione teatrale itinerante lungo i luoghi del memoriale fino a Casaglia, e la mostra fotografica ’Monte sole sui sentieri della memoria’.

Sono previste iniziative anche a Monzuno nel pomeriggio: una camminata e una commemorazione. Come sempre, poi, il programma degli eventi per il 25 aprile a Monte Sole inizia molto prima: già da domenica prossima con il primo appuntamento, l’inaugurazione di una lapide a Rioveggio, al cimitero Brigola in ricordo di un partigiano della Brigata Stella Rossa. E poi ancora una fiaccolata, un concerto, uno spettacolo teatrale. Sono in programma appuntamenti anche sabato e domenica 26 e 27 aprile. Il 25 aprile sarà in funzione un servizio di navette da Pian di Venola a Monte Sole.