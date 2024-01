Monteacuto piange la ’sindaca’ Franchina

Monteacuto delle Alpi ha perso la sua ’sindaca’, Franca Biagi, a tutti nota con il nome di Franchina. Aveva 88 anni. Grande la commozione tra la gente di questo fantastico borgo dell’Appennino a 5 chilometri da Pianaccio, che oggi pomeriggio alle 14,30 l’accompagnerà nell’ultimo viaggio con il funerale che, nella chiesa di San Nicolò di Monteacuto, sarà celebrato dal parroco don Filippo Maestrello. "Quella era la sua chiesa – ricorda Paolo Maini, assessore alla Cultura di Lizzano – che teneva sempre in ordine e di cui aveva seguito in prima persona tutti i lavori di rifacimento del tetto della canonica, delle scale del sagrato e del restauro del campanile, inaugurato dall’arcivescovo di Bologna, il cardinale Matteo Zuppi".

Franchina Biagi per una vita aveva gestito un negozio di giocattoli e di cartoleria a Firenze. "Con la famiglia – racconta l’amica Simona Pozzi – era emigrata nel capoluogo toscano nel 1955. E con loro anche i miei parenti. Essendo nata nel 1960, per me Franchina è stata un’amica, una mamma, una zia. Una persona eccezionale e indispensabile, soprattutto quando 25 anni fa, chiuso il negozio a Firenze, tornò a Monteacuto. Improvvisamente il borgo tornò a splendere. I paesani lo trovavano sempre lindo e pulito, tutte le volte che vi tornavano dalle loro residenze di lavoro. Ramazza in mano, Franchina raccoglieva tutte le foglie del borgo".

Tornata a Monteacuto, Franchina diventò subito una delle volontarie più attive della Proloco, di cui il marito Italo Mattioli fu anche vicepresidente. "Era il fulcro di ogni iniziativa – sottolinea Gabriele Giorgi, attuale presidente della Proloco – sia che si trattasse della Festa dei Ciacci, della sagra I Borghi Di…vini o della Festa medievale. Sicuramente sarà stato il suo impegno a farci ottenere i finanziamenti del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza) con cui sarà realizzato il museo, il restauro della fontana, il rifacimento dell’acquedotto e una struttura per il telelavoro".

Chi arrivava a Monteacuto non poteva fare a meno di una tappa a casa di Franchina, che stava all’inizio del paese. E anche alla chiesa. "Franchina – ricorda l’ex parroco don Racilio Elmi – teneva in ordine la chiesa, gestiva i turni delle messe con i preti della zona, si occupava del controllo dei cantieri, riceveva i gruppi parrocchiali o gli scout in visita. Era una maestra nell’accoglienza. Qui nessuno si sentiva forestiero. E ognuno era impegnato in un’attività. Appena entrata in paese, Franchina assegnava ad ogni persona un compito da assolvere".