Monteacuto Vallese, storia di una comunità

Quasi un anno fa veniva inaugurato, a Monteacuto Vallese, il primo circolo gestito da un’associazione di giovani. Grazie alla collaborazione delle Acli Provinciali di Bologna aps, i ragazzi hanno potuto ridare vita ad un immobile comunale che, chiuso, aveva sguarnito l’intera frazione di luoghi di ritrovo e socialità, ma anche incentivare il protagonismo giovanile. Da questa attività e, nello specifico, da un laboratorio di scrittura sulla contemporaneità curato da Davide Gubellini, educatore delle Acli di Bologna, è nato il libro ’Monteacuto Vallese, un borgo dell’Appennino di Bologna’, presentato sabato scorso e scritto a più mani da sei ragazzi dell’associazione ’Mountain Travellers’. Aiutati dall’amministrazione comunale, dal parroco Don Giuseppe Bastia, dalle Acli e dalle persone del posto, i ragazzi hanno realizzato un volume originale, che rappresenta un tentativo di ’fermare il tempo’ nel ricordo delle esperienze di chi li ha preceduti.

"Collaborare per riattivare luoghi di incontro per la comunità rappresenta per noi un obiettivo imprescindibile – ha detto Chiara Pazzaglia, presidente delle Acli di Bologna –, necessario anche per superare l’isolamento vissuto nel periodo pandemico. Solo nel dialogo tra generazioni si può riscoprire questa dimensione comunitaria della consapevolezza di sé". Anche per Filippo Diaco, presidente patronato Acli Bologna, il lavoro è un piccolo "miracolo" perché riesce "a raccontare, in un bellissimo confronto intergenerazionale, la bellezza della vita di paese, sospesa tra il desiderio di essere grandi e la consapevolezza di volersi mantenere piccoli".

Il sindaco di San Benedetto Val di Sambro, Alessandro Santoni, si dice grato ai ragazzi "per questo risultato e per gli sforzi compiuti, che vanno nella direzione giusta".