Montecavalloro, l’antica chiesa va all’asta

L’ex chiesa, oggi sconsacrata, di Montecavalloro finisce in vendita all’asta giudiziaria. Eventuali interessati potranno aggiudicarsi l’edificio un tempo dedicato a San Giorgio, la sagrestia, la canonica, i terreni agricoli e il piccolo cimitero che si trovano nel comune di Vergato, a partire da 129 mila euro. La notizia della liquidazione offre l’occasione per tornare a parlare di un gioiello dell’Appennino mai valorizzato, eppure tanto importante nella memoria delle comunità locali.

Il sito, oltre ai trascorsi religiosi e storici ha caratteristiche significative anche sul piano geologico e naturalistico. Il complesso è infatti parte di un geosito di rilevanza locale, dal 2024 riconosciuto di interesse comunitario, posto lungo l’anello del Soprasasso, il percorso escursionistico che passa attraverso le omonime grotte, scavate nella roccia dall’azione erosiva di acqua e vento. "La parrocchia di San Giorgio – ricorda il professor Dario Mingarelli, consigliere dell’Unione dei comuni Appennino – è importante per il valore architettonico e artistico della chiesa e del campanile. In più, è vicina a diversi punti di interesse turistico e storico, tra i quali anche un insediamento di epoca romana. Personalmente dispongo di abbondante materiale fotografico che, in passato, avrebbe dovuto essere utilizzato per una mostra mai realizzata. Recentemente, alcuni conoscenti mi hanno chiesto la disponibilità a dare vita a una rete di cittadini che possa tenere alto l’interesse nei confronti del luogo. Resto convinto che, ben oltre la buona volontà, sia imprescindibile l’intervento delle istituzioni pubbliche, a partire dalla stessa unione".

Il complesso ecclesiastico, finito nel tempo nelle disponibilità della parrocchia di Riola, fu alienato negli anni ‘80 e acquisito da un’impresa locale che non riuscì mai a valorizzarlo, forse anche per effetto dei vincoli imposti dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Bologna. "L’interesse verso la chiesa di Montecavalloro ciclicamente riemerge – ricorda il sindaco Giuseppe Argentieri –. Questo, purtroppo, non è sufficiente ad annullare le difficoltà che finora ne hanno impedito il recupero. La proprietà, negli ultimi decenni, è stata privata e questo ha reso tutto ancora più complesso. In teoria, il Comune potrebbe essere interessato a partecipare alla valorizzazione del sito, ma ci devono essere le condizioni e, soprattutto, un progetto di interesse pubblico di cui, a oggi, non c’è traccia". Chissà che l’asta fallimentare non possa rappresentare una buona occasione per il rilancio di un luogo dal passato tanto antico.

