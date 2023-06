Monterenzio Celtic Festival, 30 Artisti e 15 Gruppi di Rievocazione Storica per Aiutare i Colpiti dall'Alluvione

L’Associazione Culturale Valle Di Taranis e Pro Loco di Monterenzio organizzano con il patrocinio del Comune e la collaborazione dei volontari il "Monterenzio Celtic Festival" in programma questo weekend al parco archeologico di Monterenzio con ingresso a offerta libera. Iniziativa benefica per la raccolta di fondi da destinare ai cittadini di Monterenzio colpiti dall’alluvione che vedrà la partecipazioni di 30 artisti, 15 gruppi di rievocazione storica con oltre cento figuranti tra celti, etruschi e romani. Apertura della festa alle 16 di domani con lezioni di danze celtiche con replica alla stessa ora del giorno dopo con Daniela e il gruppo "Grevan". Alle 17 concerto di arpa celtica con la band "Ensemble Lyrae". Domani e domenica alle 18 musica emozionale con il Gong di Annalisa Arundine, alle 19 esibizione del gruppo musicale "Jimmy & Scots Folk Band", alle 21, con replica alle 18,30 di domenica, esibizione del "Siegel Senones" celtic band con la cornamusa di Dorothy e il tamburo di Panf.

Chiusura della serata alle 22,30 con le cornamuse infuocate dei "Celtica pipes rock" una della realtà più attive e innovative con oltre seicento spettacoli in giro per il mondo premiati agli "Australian Celtic Music Awards" come "International Artist of the Year 2019".

Al termine della giornata inaugurale alle 24 momento clou con l’accensione del fuoco dell’amicizia tra i popoli e della "Ruota di Taranis". Nella due giorni del "Monterenzio Celtic Festival" funzionerà il mercato di manufatti celtici, stand gastronomici con i famosi galletti alla diavola, specialità portoghesi, crescentine, dolci e dolcetti e selvaggina.