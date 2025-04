Montesano, ora profeta in patria. Bologna celebra il suo artista

Bologna omaggia Montesano e Montesano omaggia Bologna. La Galleria Spazia dedica una mostra a Gian Marco Montesano, artista nato a Torino nel ‘49, ma bolognese d’adozione. L’esordio nel mondo dell’arte avvenne negli anni ’70, periodo in cui realizzò opere pittoriche influenzate dagli studi giovanili al Seminario salesiano di Valdocco (To). Infatti, a quel periodo risalgono i primi dipinti raffiguranti riproduzioni di Madonne e immagini sacre, ingrandite e rivisitate in chiave postmoderna. Negli stessi anni diede vita anche a quadri ispirati al mondo dell’avanspettacolo, in quanto ambito professionale di appartenenza del padre. Poi, dalla fine degli anni ‘80 e per tutti i Novanta, Montesano è stato associato al Medialismo, una corrente artistica che proponeva il ritorno alla pittura, ma di matrice neopop e fumettista. Un accostamento non del tutto appropriato, poiché, la sua ricerca – oggi più attuale che mai – allora si concentrava sulla rilettura degli anni cruciali di formazione dell’Europa nel XX secolo, fino alla sua crisi.

Oltre a queste tematiche, Montesano esplorò anche un immaginario più intimo e sentimentale: bambini, ritratti femminili, fiori e paesaggi romantici caratterizzati da un inconfondibile stile post-realista che caricava i soggetti di una tensione emotiva palpabile. Oggi, a ripercorrere i capisaldi della sua lunga carriera artistica ci pensa Nemo Propheta in Patria (dal latino Nessuno è profeta in patria), una piccola antologica a cura di Valerio Dehò alla Galleria Spazia (via dell’Inferno, 5). In esposizione 12 olii su tela che vanno dagli anni ’70 ai giorni nostri. Lo scopo non è soltanto riportare all’attenzione del pubblico l’operato di Montesano, ma anche offrire la possibilità all’artista di appendere i quadri per la prima volta a Bologna. Effettivamente, strano ma vero, in tutti questi anni di onorata carriera – costellati di vari successi in ambito internazionale – Montesano non è mai stato celebrato proprio nel capoluogo emiliano, forse a causa della suo stile di vita bohémien. Da qui il titolo della personale che si rifà a un passo del Vangelo in cui si sottolinea come spesso un profeta non sia riconosciuto in patria. Il percorso espositivo termina con due quadri recentissimi (‘25), prodotti appositamente per l’occasione dall’artista come omaggio a Bologna; questi ultimi, raffigurano nello specifico i portici di via Galliera e la Basilica di Santo Stefano. In conclusione, Montesano, con la sua arte, continua ad interrogarsi – e a interrogarci – sul significato di appartenenza a un luogo, a una storia, a un’epoca. Un concetto che, forse, vale anche per il riconoscimento del suo lavoro, arrivato sempre altrove, in tempi e spazi diversi. Tuttavia, il dialogo con la propria città resta aperto, in attesa di essere finalmente compreso.

Manuela Valentini