Monteveglio, via ai lavori in piazza Il sindaco: "Mai più allagamenti"

Iniziano questa mattina, a Monteveglio, i lavori di riqualificazione della piazza di questo ex Comune di Valsamoggia, l’ultimo a vedere l’avvio della sistemazione del cuore del centro abitato, che da anni manifesta problemi nel sistema di raccolta e smaltimento delle acque oltre che di assetto della sosta, barriere architettoniche e accesso ai diversi uffici pubblici, compreso l’ex municipio. Residenti e commercianti del centro hanno ancora ben inciso il ricordo della piazza allagata con almeno mezzo metro di acqua del torrente Ghiaia che l’alluvione del 17 maggio ha fatto esondare, provocando danni ingenti a negozi, garage, cantine, uffici e abitazioni. Il cantiere che parte oggi, spiega il sindaco Daniele Ruscigno, ha prima di tutto "l’obiettivo di risolvere alcune criticità legate ai sottoservizi deputati alle gestione delle acque con un nuovo sistema di raccolta e creare luoghi più attrattivi, funzionali e attrezzati. Riserva grande attenzione al mantenimento della multifunzionalità degli spazi e del numero dei posti auto, per garantire lo svolgimento del mercato settimanale e delle attività commerciali e di promozione culturale e turistica. La nuova pavimentazione e gli arredi consentiranno il potenziamento delle dotazioni di aggregazione e il miglioramento delle condizioni di sicurezza con una migliore illuminazione degli spazi, della videosorveglianza e dei percorsi protetti per pedoni e ciclisti".

I lavori dureranno complessivamente quattro mesi, e si concluderanno, salvo imprevisti, entro la fine dell’anno, con una progressione suddivisa in tre fasi, che corrispondono ad altrettante frazioni di piazza, così da permetterne comunque l’utilizzo, a partire dal mercato settimanale del giovedì che verrà in parte spostato sull’adiacente via Abbazia. La prima fase, da oggi, interesserà la parte posteriore della piazza, quella dietro al municipio, adiacente al parco e alle scuole, con l’obiettivo di terminare i lavori prima dell’inizio dell’anno scolastico. Per chi frequenta i centri estivi è garantito dal parcheggio davanti alla scuola che rimane accessibile: arrivando da via Machiavelli si entra in parcheggio, si fa il giro dentro e si torna indietro. Da metà settembre il cantiere si sposterà sul fronte dell’edificio che ospita il comando della polizia locale, una galleria commerciale e la biblioteca, con affaccio sul viale dei Martiri. A seguire, da circa la metà di ottobre, l’ultima fase che riguarderà la zona occupata dall’edicola, il fronte del bar e l’ingresso alla sala Sognoveglio e fino alla via dei mulini. Per le festività natalizie Monteveglio dovrebbe così sfoggiare una piazza completamente sistemata.

Gabriele Mignardi