Monti: "Con Pinocchio racconto la bugia del mondo"

di Francesco Moroni

Tra i volumi raccolti nella grande e affascinante ‘enciclopedia’ che celebra i 140 anni di Pinocchio, ci sono anche i suoi disegni. Antonio Montanaro, in arte ‘Monti’, non nasconde l’emozione: "Potete immaginare la sorpresa quando l’ho scoperto, nemmeno riuscivo a crederci… In quella raccolta ci sono nomi di illustratori da fare tremare le ginocchia, dire che mi sento lusingato è davvero dire poco".

Il fumettista che vive a Vado di Monzuno e tra i suoi Appennini dà vita a creazioni uniche, come il macro lavoro su Edgar Allan Poe o le illustrazioni su Padre Marella, è riuscito a conquistare anche Santo Alligo, che ha inserito i suoi lavori in ‘Pinocchio. Atlante delle edizioni italiane dal 1883 al 2022’ (Edizioni Little Nemo). La fiaba senza tempo di Carlo Collodi, terminata nel gennaio del 1883, è pronta infatti a spegnere 140 candeline, tra cui una tutta ‘bolognese’: un’occasione per raccogliere alcuni dei disegni più belli, tra stili grafici completamente diversi tra loro e storie rivisitate, in un Atlante incredibile.

Montanaro, addirittura non sapeva di essere stato scelto?

"Santo Alligo mi ha contattato direttamente, dicendo che il mio Pinocchio gli era piaciuto molto e se potevo mandargli qualche illustrazione in alta definizione. Ovviamente non ci ho pensato due volte e ho risposto subito, ma a dire il vero non è l’unica occasione in cui sono stato selezionato per i miei lavori su Pinocchio".

C’è stato anche un altro episodio?

"La prima volta è successo quando sono venuto a conoscenza del volume di LuoghInteriori. Anche questa era una raccolta e così ho contattato l’editore per segnalargli le mie opere. Con mio sommo stupore, lui disse che erano già all’interno del volume… Potete immaginare come ci rimasi".

La sua passione per Pinocchio come nasce?

"Il fumetto in realtà è nato in maniera particolare. Conobbi un signore a una mostra di Milano: a quei tempi disegnavo una vampira. Lui rimase molto colpito, chiedendo di acquistare alcune illustrazioni, ma erano pronte per essere pubblicate".

Da lì nacque una collaborazione più approfondita?

"Acquistò altre tavole originali e iniziò a commissionarmi alcuni lavori, come quello su Pinocchio. Ma sono appassionato della fiaba da sempre, così ho voluto dare la mia interpretazione personale, evitando anche di guardare altri lavori per non restarne condizionato".

Che risultato è venuto fuori?

"Il mio tocco non manca, diciamo. C’è un unico disegno, ad esempio, dove Pinocchio ha il naso allungato ed è quando si trova nel Paese dei balocchi. Ho voluto usare questa immagine come una metafora per rappresentare la ‘grande bugia’, cioè lil mondo in cui viviamo e il modo in cui pensiamo di poter trascorrere la vita baloccandoci, senza lavoro né responsabilità. Sia a livello artistico che di contenuto ho voluto metterci del mio, insomma".

Che riscontro ha avuto, al di là dell’attestai di stima di Alligo?

"Molti hanno apprezzato, qualcuno addirittura lo ha definito un capolavoro (sorride, ndr)… Ma io credo che i capolavori siano altri, come il Pinocchio di Roberto Innocenti".