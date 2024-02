Monza ci ha preso gusto, ora la Challenge Cup

Terza vittoria consecutiva per la Mint Vero Volley Monza che ora non si ferma più. La squadra brianzola, reduci dai colpacci in trasferta con la Gas Sales Bluenergy Piacenza e nel derby con l’Allianz Milano, ha regolato con un facile 3-0 il fanalino di coda, la Farmitalia Catania.

I siciliani, arrivi all’Opiquad Arena ancora con qualche speranza di salvarsi, hanno giocato un primo set da dimenticare: sotto gli ace di Eric Loepkky, gli ospiti si sono trovati sotto 21-6, prima di abbozzare una tardiva quanto inutile reazione che non ha evitato l’1-0, frutto di un 25-17 comunque decisamente netto. Una bella notizia per il Consorzio è stato anche e soprattutto il ritorno in campo di Ran Takahashi: lo schiacciatore giapponese, rivisto in seconda linea mercoledì sera per i tanti connazionali accorsi all’Allianz Cloud per il derby tutto nipponico con Ishikawa, si è ormai lasciato alle spalle l’infortunio alla cavigilia e ha messo giù il pallone che ha chiuso il primo parziale.

Nel secondo c’è stata un po’ più di battaglia, ma non abbastanza per evitare un 2-0 che ha di fatto terminato anticipatamente le ostilità. I ragazzi di Giuseppe Bua, con gli ex Santiago Orduna e Paul Buchegger in campo, a quel punto hanno alzato bandiera bianca e nel terzo set dopo il primo break brianzolo coach Massimo Eccheli ha dato ampio spazio alle seconde linee, da Francescoi Comparoni a Petar Visic, passando per Flavio Morazzini, Nik Mujanovic e capitan Thomas Beretta.

Il risultato in campo non ne ha risentito e anzi le riserve hanno completato l’opera dimostrando il giusto atteggiamento. Grazie a questa vittoria, Monza si è matematicamente qualificata per i playoff e ha agganciato (anche se per numero di vittorie sarebbe ancora dietro) al quinto posto della classifica la Rana Verona, attesa oggi alle 19 da un altro scontro diretto sul campo dell’Allianz Milano.

In attesa delle ultime due giornate di regular season, in cui Cachopa e compagni se la vedranno con Pallavolo Padova e Cisterna Volley, mercoledì sarà tempo di finale di Challenge Cup: è in programma infatti in Polonia la gara di andata contro il Projekt Warszawa. Il ritorno è in programma martedì 27, con la speranza che alla fine sia Beretta ad alzare il trofeo, solo sfiorata cinque anni fa quando alla fine a trionfare furono i russi del belgorod. La terza coppa europea per importanza andrebbe a fare bella mostra accanto alla CEV Cup conquistata due anni fa.

