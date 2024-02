Monza stanco e un po’ distratto. L’Itas Trentino si impone 0-3

Sabato sera senza storia all’Opiquad Arena. Una settimana dopo l’impresa di Casalecchio di Reno (Bologna), valsa una storica finale di Coppa Italia, la Mint Vero Volley Monza non è riuscita a ripetersi contro l’Itas Trentino, corsara per 3-0 in meno di un’ora e mezza. Stanchi fisicamente e mentalmente, i padroni di casa sono partiti male in un set d’apertura in cui la ricezione è andata in crisi sotto le bordate in battuta dei tanti cannonieri ospiti. Sotto gli occhi di Takahashi (seduto a bordo campo, con la caviglia infortunata poggiata su una sedia), i ragazzi di coach Massimo Eccheli hanno abbozzato una reazione nel secondo parziale ma dall’altra parte Alessandro Michieletto e compagni hanno continuato a martellare senza cali di attenzione, a differenza di quanto successo una settimana prima in terra emiliana. Lo 0-2 è stato un colpo troppo pesante per una formazione che nel terzo set ha tirato i remi in barca e iniziato a pensare alla sfida in programma martedì sera. Tra due giorni infatti la Mint Vero Volley Monza sarà già in campo a Istanbul per il ritorno delle semifinali di Challenge Cup contro il Galatasaray.

MONZA-TRENTINO 0-3 (12-25, 17-25, 17-25). A.G.