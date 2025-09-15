Mora e Cavedane bissano il successo

Sono Mora e Cavedane a salire sulla terrazza del comune. In un centro storico gremito, l’edizione 2025 ha visto il team più vincente della storia della Carrera bissare la doppietta dello scorso anno e assicurarsi un doppio successo sia in Coppa Terme che nell’Autopodistica, mentre al femminile il duello super avvincente tra La Venere e Cavedane ha visto queste ultime superare sul fil di lana le avversarie che erano partite in pole. Rispettati in pieno i desiderata di comune e Associazione Club Carrera, che sognavano per una domenica proprio così, con vie, piazza e portici pieni e duelli accesi, ma corretti, in strada. Così è stato soprattutto nel pomeriggio, mentre la mattinata di Coppa Terme era andata in archivio con la solita straripante Mora imbattibile, giunta davanti a Cavedano e Coyote. Decisamente più complicato, invece, è stato il compito dei ‘neri’ nel pomeriggio. Per assicurarsi l’ennesimo trionfo, la Mora ha dovuto battagliare con un indomabile Ov, che sul finire di gara ha tentato il clamoroso colpaccio perdendo il duello all’ultima spinta. Per gli altri, invece, è stata gara per il terzo gradino del podio, andato al Porz con Blackjack quarto, nel pieno rispetto insomma di quella che era stata la griglia di partenza. Alla fine, sono arrivate in 9 macchinine su 12 al traguardo, un po’ com’era avvenuto anche nella gara uno delle 18, super avvincente col Porzlen che trionfava con una sola ruota di vantaggio su Wile, poi Squalo e Skaiol e le altre quattro macchinine in gara ferme a bordo strada tra incidenti e ruote perse (per la sfortunata debuttante La Bionda). Ad aprire il pomeriggio, come da tradizione, era stata la Carrera Rosa con lo splendido duello La Venere-Cavedane, vinto da queste ultime con guizzo finale negli ultimi centimetri di via Matteotti.

Claudio Bolognesi