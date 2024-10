Morandi: "Al Farneto spaliamo"

È un breve reportage della giornata di ieri al Farneto, quello pubblicato da Gianni Morandi sui social. La frazione è la più colpita dall’alluvione, a San Lazzaro. Ma "al Farneto, vicino casa mia – ricorda il cantante – ci si rimbocca le maniche".

C’è chi spala il fango, chi libera il garage da mobili ancora zuppi, chi accatasta i rifiuti e perfino chi riesce a trovare la forza di sorridere. Qualcuno con il fango ha disegnato un cuore sopra la macchina della protezione civile e ha scritto: "Siete i nostri angeli". Un breve, ma commovente filmato, quello del cantante, che in un’ora soltanto raccoglie oltre 250 messaggi di solidarietà.

Tra tutti, ce n’è uno che salta all’occhio e colpisce come un pugno allo stomaco. È quello di Andrea Farinelli, che durante l’alluvione ha perso il fratello Simone, 20 anni, morto per essere stato travolto dalla piena al Botteghino di Zocca a Pianoro. "Mio fratello purtroppo non me lo ridarà nessuno – commenta Andrea sotto al video –, ma facciamo in modo di riprenderci tutto!". I due fratelli la sera dell’alluvione erano in auto insieme. Andrea è riuscito a mettersi in salvo, mentre Simone non ce l’ha fatta: il suo corpo è stato trovato soltanto dopo diverse ore, trascinato per metri e metri dall’acqua.