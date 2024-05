Gianni Morandi festeggia il Bologna in Champions: “Seguirò tutte le trasferte”

Bologna, 13 maggio 2024 – La gioia per il Bologna in Champions League non si placa, anzi, è appena cominciata e non poteva non contagiare un tifoso d’eccezione come Gianni Morandi.

“Il Bologna è in Champions League – esordisce entusiasta il cantautore con un video sui social – sono molto contento, così come tutti i tifosi bolognesi. Voglio seguire tutte le trasferte in Europa, non prendo impegni. Forza Bologna!”

A proposito di social, anche il presidente Joey Saputo, rientrato a Casteldebole per unirsi alla grande festa, si è reso protagonista di un simpatico siparietto sul profilo Instagram del Bologna. Il chairman è stato inquadrato mentre ‘followa’ l’account ufficiale della Champions League, sorridendo soddisfatto alla telecamera. Un sogno che parte da lontano, in dieci anni di presidenza.

Febbre da trasferta

L’attesa per sentire l’inno della Champions (suonato anche da Cesare Cremonini al pianoforte in un video) è infatti spasmodica in città, così come quella di molti tifosi di girare l’Europa con addosso la maglia rossoblù.

Una sensazione dolcissima, sognata ad occhi aperti già ieri sera dai supporters rossoblù in Piazza Maggiore. Madrid, Manchester, Liverpool: in tanti si chiedono in quale grande tempio del calcio potranno seguire il proprio Bologna. Da brividi.

Un traguardo storico, festeggiato anche dal sindaco Lepore, che ha deciso di conferire il Nettuno d’oro a tutta la squadra: “Per la loro dedizione, passione e professionalità questi ragazzi e tutta la società hanno dimostrato un attaccamento encomiabile ai colori della nostra città, contribuendo a scrivere una pagina di gioia e valore sportivo che rimarrà per sempre nella storia di Bologna”.