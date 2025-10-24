Morandi, ’C’era un ragazzo’ di nuovo in tour

Gianni Morandi è tornato. Sui social, da cui si era preso una pausa due mesi fa. Nelle piazze europee per seguire il suo Bologna – ieri sotto l’azzurro cielo di Bucarest. Ma soprattutto Gianni Morandi, classe 1944, tornerà in tour dalla primavera prossima, come annunciato a sorpresa nelle ultime ore: dieci concerti nei principali palasport italiani, fra cui l’Unipol Arena, il 24 aprile. Del resto c’è da festeggiare un compleanno speciale, quello di uno dei suoi brani più amati di sempre, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones, che nel 2026 compie 60 anni. "Per ricordarla, per festeggiarla, per cantarla insieme a voi, abbiamo deciso di fare un bel tour per l’Italia. Quindi vi aspetto, non vedo l’ora di riabbracciarvi tutti", ha spiegato l’artista di Monghidoro in un video, imbracciando la chitarra e accennando alla storica hit.

Sui suoi profili social non si contano i commenti dei fan felici per il ritorno. "Il telefono non ce la fa più a starmi dietro", aveva scritto a fine agosto Morandi prima di un periodo di silenzio e l’unica eccezione era stata per la scomparsa di Giorgio Armani in settembre. Fino a ieri, con l’annuncio di C’era un ragazzo tour 2026- Gianni Morandi story, prodotta da Trident Music. Si parte dunque a Conegliano il 15 aprile, per poi toccare l’Unipol Forum di Milano (17 aprile), l’Inalpi Arena di Torino (19 aprile), il Palazzo dello Sport di Roma (21 aprile), Casalecchio di Reno, il 24. Due giorni dopo, il 26 aprile, ecco il Gianni nazionale a Firenze, (al Nelson Mandela Forum), per poi continuare a Terni (28 aprile), Montichiari (30), risalire a Pesaro (2 maggio alla Vitrifrigo Arena) e chiudere a Padova (4 maggio). La scaletta del tour ripercorrerà i grandi classici del suo repertorio, senza dimenticare i brani dell’ultimo progetto discografico Evviva!. Morandi sarà accompagnato sul palco da una superband diretta dal Maestro Luca Colombo, che arricchirà le atmosfere di ogni brano (biglietti disponibili da oggi sui circuiti Ticketone e Ticketmaster). Ma veniamo alla ricorrenza.

Scritta nel 1966 dal produttore Franco Migliacci e il cantautore Mauro Lusini, con l’arrangiamento di Ennio Morricone, C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones è sicuramente uno dei brani più importanti della carriera di Morandi, che si impuntò con i discografici (e pure i vertici Rai alla prima esibizione) per cantarla. La canzone raggiunse la prima posizione nella Hit parade italiana nel febbraio 1967 e vi rimase per tre settimane. Fra le reinterpretazioni più famose, quella di un’icona della musica come Joan Baez, come ha raccontato in un’intervista al nostro giornale poco tempo fa. Quel brano– ricordava la cantante, voce simbolo di quegli anni tormentati e creativi – fu "come un’esplosione. Furio mi disse: conosco questa canzone, C’era un ragazzo…, mi dette le parole, la melodia e… boom. Da quel momento in Italia mi è stato impossibile non cantarla".

E dunque quel testo risuonerà– ancora attualissimo – anche all’Unipol Arena di Casalecchio, dove Morandi si è esibito l’ultima volta nel marzo 2023. Era il tour Go Gianni Go!, un anno dopo il successo di Sanremo 2022 Apri tutte le porte, con cui si era aggiudicato il terzo posto. " Dicono che nessuno è profeta in casa propria– le sue parole a Casalecchio davanti al pubblico delle grandi occasioni –, poi ho sentito il vostro applauso... Ma basta con le parole, ora cantiamo". E Bologna è pronta a farlo ancora una volta.

Letizia Gamberini