Morandi colora Valles di rossoblù. Un concerto nel ritiro del Bologna

Sarà uno dei tifosi rossoblù più illustri ad accompagnare con la sua voce il ritiro estivo dei ragazzi di Vincenzo Italiano. Gianni Morandi terrà infatti un concerto gratuito dedicato alla squadra ma soprattutto a tutti coloro che saliranno in Val Pusteria per assistere da vicino alle fatiche di Orsolini e compagni. Il cantante bolognese ha annunciato un evento che si terrà domenica 24 luglio presso la Halle Polifunzionale Maranza di Rio Pusteria, con un pre-concerto dei "The Small Ones" e poi un live acustico dell’eterno ragazzo della canzone italiana. L’evento sarà completamente gratuito. Si tratterà di uno dei momenti di intrattenimento più attesi del ritiro rossoblù, che culminerà poi il giorno successivo con il saluto della squadra alla tifoseria nel Piazzale di Valles mentre il ritorno a Bologna sarà preceduto il 26 luglio da triangolare di Bolzano contro Sassuolo e Sudtirol.

Non si tratta del primo concerto o grande evento organizzato durante la preparazione estiva della squadra: lo scorso anno fu il comico Giuseppe Giacobazzi a stemperare il periodo di duro lavoro sul campo con il suo spettacolo mentre si ricordano anche le performance di Luca Carboni e di Ron, che aveva cantato durante l’estate rossoblù in occasione dei dieci anni dalla scomparsa di Lucio Dalla. Nei giorni precedenti all’esibizione di Gianni Morandi sono previsti poi altri momenti che avvicineranno la squadra ai tifosi, dalla sessione di autografi prevista venerdì 18 luglio alla Festa di Rio Pusteria all’ormai consueto appuntamento Mister e bambini che si terrà in occasione della Festa Tirolese di Valles nella giornata di martedì 22 luglio.

A quel punto l’estate rossoblù avrà già vissuto diversi momenti importanti: riavvolgendo il nastro, tutto comincerà il 12 luglio, quando la squadra è chiamata a Casteldebole per l’inizio del raduno. Qualche giorno più tardi, il 15 luglio, quando la squadra salirà a Valles per l’inizio del ritiro. Qui il 17 è già previsto il primo test amichevole, con il Bologna che affronterà il Gitschberg Jochtal, formazione di Promozione dell’Alto Adige. Calcio d’inizio alle ore 18 al centro sportivo di Valles. Sempre qui si svolgerà il secondo match, contro la Virtus Verona, compagine di Serie C. In questo caso l’appuntamento è per domenica 20 luglio alle 17. Sabato 26 luglio alle ore 18 si terrà il già citato triangolare con il programma che prevede subito la sfida Südtirol-Bologna poi alle ore 19:15 Bologna-Sassuolo e infine alle ore 20:30, Südtirol-Sassuolo.

Una volta tornati a Bologna, i ragazzi di Vincenzo Italiano continueranno a lavorare a Casteldebole, dove si giocherà anche la prima amichevole internazionale dell’estate, contro il Levadeiakos, squadra di Serie A greca, al Centro Tecnico Galli il 2 agosto. I rossoblù voleranno poi in Germania dove il 9 agosto, alla MHP Arena affronteranno i padroni di casa dello Stoccarda per un antipasto di Europa League.