Morandi fa innamorare i cinesi

Nicoletta

Barberini Mengoli

Bologna viaggia virtualmente con Giorgio Morandi, la cui arte invade a raggiera i principali Musei della Cina. Sono anni che, grazie all’ostinato lavoro di collaborazione artistica e culturale della Galleria d’Arte Maggiore di Bologna, della Collezione Giovanardi, di MAMbo e altre Collezioni private e pubbliche, continuano i prestiti del nostro stimato artista in Cina. Morandi, infatti, è molto apprezzato dai cinesi, che vedono nelle sue opere una certa pacatezza e un senso del divino che Morandi esprime con cose reali, ma con linguaggio spirituale. Già alla fine del 2020 il ’Museo Woods’ di Pechino realizzò una mostra di 80 opere, tra oli, disegni e grafica, della Collezione Giovanardi, della Galleria Maggiore e altri. Le esposizioni sono continuate, anche perché attraverso questa circolazione di opere la fama dell’artista aumenta. Infatti, successivamente, è stato esposto ancora a Pechino al ’Jiushi Art Museum’, quale evento culminante in seno alla Cultura e al Turismo di Italia – Cina, da febbraio di quest’anno si trova a Shenzen al Dafen Art Museum, e da aprile sarà a Chengdu all’Art Museum, e dal 10 luglio sarà al Gran Canal Museum di Yangzhou. Le mostre sono realizzate da Mondo Mostre, un’organizzazione internazionale. In Cina Morandi è stato esposto in città che superano i 10 milioni di abitanti e la Collezione Giovanardi di Bologna è sempre stata la prestatrice con maggior numero di opere di Morandi dai 19 ai 21 dipinti a olio tra nature morte e paesaggi. Le esposizioni hanno contribuito a suscitare un grande interesse, testimoniato dalle lunghissime code per accedere alle mostre. A Bologna, intanto, si attende la sentenza, ormai imminente, della Corte d’Appello sulla causa intentata dal Comitato che sostiene il ritorno del Museo Morandi in Palazzo d’Accursio, come esprimeva il testamento della sorella dell’artista, Maria Teresa.