Morandi ’maestro di acquaforte’ nelle opere di Francesco Bagnaresi

Un’opera pittorica e una serie di opere grafiche di Francesco Bagnaresi (1891-1968) che testimoniano dell’influenza di Giorgio Morandi nella realizzazione delle incisioni di questo artista bolognese che fu anche architetto. È l’ultima acquisizione della Raccolta Permanente d’Arte "Bologna Velata" di Tolè a Vergato che domani alle 11 sarà inaugurata nella sede di Oasi (Opificio artistico silvestre ideale), in via Molino Balone 20 di Tolè. Lo scorso anno nella raccolta "Bologna Velata" arrivarono opere di Bruno Benfenati, Aldo Borgonzoni, Alessandro Cervellati, Lea Colliva, Corrado Corazza, Claudio Corsello, Carlo Leoni, Norma Mascellani, Claudio Nicoli, Rimaldo Novali, Enzo Pasqualini, Bruno Pinto, Giovanni Romagnoli e Michele Salemi. Con le altre opere grafiche di altri 140 artisti da sei anni arricchiscono la grande collezione che va sotto il titolo "Bologna Velata - Artisti bolognesi della seconda meta` del ‘900 a 500 metri sul livello del mare". Una raccolta in continua e inesorabile crescita, anno dopo anno.

"Con cadenza annuale – rivela Paolo Gualandi, che cura la raccolta assieme a Patricia Brasili – portiamo avanti un progetto che punta a dare visibilità alle relazioni culturali tra artisti della seconda meta` del ’900, periodo complesso ma ricco di spinte innovative sia sul piano sociale che culturale che hanno stimolato e influenzato. Quest’anno ci soffermeremo sul tema ’Giorgio Morandi e la tecnica dell’Acquaforte: l’insegnamento a Francesco Bagnaresi’. Entrambi erano coetanei e amici. Ma Bagnaresi imparò quella tecnica da Morandi. Nella raccolta di Bologna Velata, in pratica, troviamo tanti artisti che hanno insegnato ad altri in una girandola di almeno quattro generazioni". Il 20 ottobre prossimo sulle colline di Tolè arriverà Marilena Pasquali, la massima studiosa dell’opera pittorica e grafica di Giorgio Morandi.

"Questa di Bologna Velata – sottolinea Amleto Gardenghi, neo assessore alla Cultura di Vergato – fa parte di un progetto sbalorditivo. Salutiamo con grande favore le nuove acquisizioni delle opere di Bagnaresi". E Gualandi con Brasili aggiunge: "Per questo evento abbiamo la collaborazione con il Comitato Scientifico del Centro di Documentazione Giorgio Morandi del Museo degli Allievi di Giorgio Morandi creato a Grizzana Morandi presso i Fienili del Campiaro. Nella raccolta di Bologna Velata si toccano con mano le eredità culturali, Tanti cataloghi e le opere di autori che hanno studiato questi artisti".

Nicodemo Mele