Morandi, altro trasloco: museo a Palazzo Pepoli. Lepore: "Un diamante". Opere anche in Comune

Bologna, 6 marzo 2024 – Traslocano le opere del grande pittore Giorgio Morandi, attualmente custodite al Mambo. Andranno – principalmente – a costituire un museo internazionale dedicato al pittore negli spazi di Palazzo Pepoli Vecchio (in via Castiglione 8), ma una parte troverà spazio anche nelle Collezioni comunali di Palazzo D’Accursio.

Lo ha annunciato il sindaco Matteo Lepore incontrando la stampa nell’area lounge del bar del cinema Modernissimo, prima di aprire il convegno ‘Primavera dell’urbanistica a Bologna’. Solo giorni fa era arrivata la notizia dell’accordo con la Fondazione Carisbo che consentirà al Comune, per i prossimi anni, di gestire in comodato d’uso Palazzo Pepoli Vecchio in uscita dal circuito di Genus Bononiae.

La notizia ulteriore è che, appunto, in via Castiglione finiranno le opere di Morandi. Ma le nature morte e le altre opere del grande artista saranno ‘policentriche’, si smembreranno infatti in quattro, dislocate complessivamente nel nuovo museo annunciato, a Grizzana Morandi, in via Fondazza e a Palazzo d’Accursio ("dove potremmo creare uno Studio Morandi").

"Ci consegneranno l’edificio vuoto entro maggio e ci faremo carico delle spese delle utenze e di gestione, non ci sarà un affitto e c’è un vincolo sull’uso culturale", ha spiegato Lepore, aggiungendo che già negli ultimi mesi i musei civici hanno lavorato all’obiettivo di "portare lì un museo internazionale dedicato a Morandi".

A questo scopo l’amministrazione aveva acquisito la Palazzina Magnani di via Azzo Gardino, ma "restaurarla avrebbe richiesto tempi molto più lunghi" e in più Palazzo Pepoli rappresenta un contenitore "molto più prestigioso. Quindi quando si è presentata questa occasione che allora non potevamo immaginare – ha proseguito il sindaco – abbiamo valutato questa cosa, perchè per noi significa allestire e avere un museo pronto: davvero una grandissima occasione".

Palazzo Pepoli non avrà infatti bisogno di lavori, anche se servirà del tempo per elaborare un progetto scientifico per il nuovo museo. "L’imperativo – ha affermato Lepore – è aprire entro questo mandato" e quindi entro la fine del 2026, offrendo alla città "un diamante importante che impreziosirà il quadrilatero della cultura".

Di "diamante" ha parlato anche Elena Di Gioia, delegata del sindaco alla Cultura. "Il museo a Palazzo Pepoli è un fatto storico, un cuore pulsante pure per mettere in dialogo gli artisti del contemporaneo, come accaduto con Art City".

Il nuovo museo sarà, insomma, "un luogo di grande valore per il racconto della storia della pittura e dell’arte, dove fare anche corsi di disegno come chiesto dal compianto Eugenio Riccomini – ha proseguito Lepore – e anche un grande luogo per la creatività giovanile e la partecipazione, dedicato perchè no all’illustrazione e alle arti visive in generale. È la cifra del nuovo disegno che deve avere il centro storico, dedicato ai residenti e alla vita culturale, che sappia difendersi dal consumo e dalle dinamiche globali che distruggono le città".

Al museo in sé, poi, dovranno essere affiancate iniziative "che diano sostenibilità al progetto" e tutta questa sfida sarà affidata a Bologna Welcome che, sottolinea il sindaco, "ha già dimostrato di saper far fruttare altri importanti attrattori".

Inoltre, "inizieremo una raccolta di adesione di amici del Museo Morando e dei Musei civici perché, come per la Garisenda, va sostenuto in maniera importante".

Il Comune ha messo in piedi, intanto, un nuovo gruppo di esperti: stavolta l’obiettivo è di immaginare il futuro del cuore della città. I prof sono stati presentati ieri al Modernissimo, si piazzano ‘sotto l’ala’ dell’assessore Raffaele Laudani. Sono: Joan Subirats (ex ministro spagnolo dell’Università), Francesca Bria (economista), Caterina Sarfatti (managing director), Leslie Kern, Stefano Mancuso (neurobiologo vegetale), Michel Desvigne (architetto).