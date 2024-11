Morandi vola a Parigi. Coppia con Giacometti

Nel 2024 in cui ricorronoi 60 anni dalla scomparsa di Giorgio Morandi e a distanza di 25 anni dalla mostra che ebbe luogo al Museo Morandi a Bologna, Alberto Giacometti. Disegni, sculture e opere grafiche, curata da Marilena Pasquali, l’Institut Giacometti di Parigi, in collaborazione con il Settore Musei Civici Bologna e con il suo Museo Morandi, presenta Giacometti/Morandi. Moments immobiles, esposizione che riavvicina due dei massimi artisti del ventesimo secolo - Alberto Giacometti (Borgonovo, 1901 - Coira, 1966) e Giorgio Morandi (Bologna, 1890 - ivi, 1964) - per esplorare le affinità che accomunano le rispettive poetiche. La mostra, a cura di Françoise Cohen, si potrà visitare da oggi al 2 marzo 2025 all’Institut Giacometti, che dal 2018 ospita la ricostruzione dello studio dell’artista conservato nella sua interezza dalla moglie Annette, con mobili, oggetti personali, pareti dipinte dall’artista e opere originali, alcune delle quali mai esposte prima. Vissuti in un periodo coevo, Giacometti e Morandi non si sono mai incrociati ma condividono molte caratteristiche: la loro singolare pratica dello studio, l’attaccamento a un ambiente e a modelli familiari, una ricerca originale nata dall’attenzione alla realtà.

Entrambi hanno fatto dei loro atelier, quello di Morandi situato in via Fondazza a Bologna e quello di Giacometti nel quartiere parigino di Montparnasse in rue Hippolyte-Maindron, la matrice della loro ricerca artistica che nello svilupparsi ha espresso il senso medesimo della loro vita. Le loro vite furono poi caratterizzate, per scelta, da pochi viaggi e pochi consueti spostamenti. La mostra riunisce le collezioni della Fondation Giacometti con prestiti del Museo Morandi e di collezioni private europee, offrendo una panoramica della carriera dei due artisti dal 1913 al 1965 suddivisa in quattro capitoli: L’Atelier; Le familier; La traversée des avant-gardes; Regarder le réel. Il Museo Morandi ha per l’occasione concesso in prestito alla Fondazione Giacometti 17 opere (9 dipinti, 1 acquerello, 4 disegni e 3 acqueforti). Tra questi, Paesaggio, 1913, dipinto dal giovane Morandi nella sua prima estate grizzanese; Natura morta, 1956, Natura morta, 1963, ultima composizione dipinta nello studio di Grizzana dove la smaterializzazione e l’astrazione delle forme si fanno tangibili.