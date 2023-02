Morelli: "Bologna, cresciuta e più bella"

di Claudio Cumani

Tornerà o non tornerà? Che ne sarà dell’ispettore Coliandro? Lo vedremo ancora in tv? Giampaolo Morelli, che all’investigatore ideato da Carlo Lucarelli ha dato sul piccolo schermo volto e anima, non scioglie l’enigma: "Per quel personaggio io ci sono e ci sarò sempre ma al momento non si sa se verrà realizzata una nuova stagione. La serie è nata in modo travagliato e continua su quell’onda. Coliandro, però, invecchia bene e più passano gli anni più ha cose da dire". Sperando di indossare di nuovo l’iconica giacchetta in pelle del detective pasticcione, Morelli ha deciso di mettersi a nudo. In senso metaforico, ovviamente. Perché lo spettacolo in scena domenica alle 18 al Celebrazioni, Scomode verità e 3 storie vere, è un monologo irriverente, caustico e ironico in cui lui di fatto si racconta senza filtri. Un microfono, un pianoforte (il musicista è Sergio Colicchio) e storie (scritte dall’attore con Gianluca Ansanelli) da condividere con il pubblico.

Morelli, quali sono queste scomode verità?

"Sono le cose con cui tutti nella quotidianità dobbiamo fare i conti e che non ci fanno sentire a nostro agio: tic, manie, slanci, ossessioni. Lo spettacolo è composto da tre storie vere legate alla mia infanzia, giovinezza e maturità che in realtà sono anche le storie degli altri".

Come nasce il monologo?

"Dalla voglia di mettermi in gioco, di improvvisare, di raccontarmi senza essere protetto da un personaggio, usando la lente dell’ironia. Credo che per il pubblico sarà una sorpresa".

Ha iniziato dal teatro?

"Sì, sono partito con il cabaret e ho continuato con la prosa vera: ho recitato anche nel Lear di Leo de Berardinis. Preferisco, però, il profumo del set a quello delle tavole del palcoscenico. Continuo a fare teatro per il contatto con il pubblico, per il rapporto che creo con la gente, per la libertà di muovermi liberamente dentro a un testo, magari improvvisando".

E’ molto legato a Bologna?

"È una città a cui devo tantissimo, unita com’è alla figura di Coliandro. E’ una città che ho vista crescere, migliorare, diventare più attraente. Quando tanti anni fa giravamo ad agosto in centro c’eravamo noi del set e due punkabbestia. Adesso Bologna è piena di turisti, nuovi locali, stimoli diversi".

Nello spettacolo parla anche di social. Che rapporto ha?

"All’inizio ero ben disposto ma poi mi sono ricreduto. Non sopporto l’ostentazione della felicità esibita. Non c’è verità nei social, la vita è un’altra cosa. Ne parlo anche nel mio ultimo film, Falla girare, dove interpreto un influencer fallito".

È il suo secondo film da regista dopo ‘7 ore per farla innamorare’. A quando il terzo?

"Sto iniziando a prepararlo e, ovviamente, non ne posso parlare. Fra poco arriverà però su Sky Non ci resta che il crimine-1970, la serie tratta dalla trilogia cinematografica di Massimiliano Bruno dove recito con Marco Giallini e Gian Marco Tognazzi".

Come si è trovato nei panni del conduttore televisivo?

"Non sono certo un presentatore istituzionale ma quando ho fatto ‘Le iene’ mi sono divertito. Se la tv parla un certo tipo di linguaggio mi sento a mio agio".

Ha un sogno nel cassetto?

"Sono fortunato, faccio un lavoro che mi piace, non chiedo di più. Magari fra molti anni, prima di smettere, mi piacerebbe tornare ancora Coliandro. Con i capelli bianchi ma sempre Coliandro".