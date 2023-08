Moretti all’Arena Puccini

É uno dei film di cui si è più parlato quest’anno: ’Il sol dell’avvenire’ di Nanni Moretti, in progammazione stasera alle 21,30 all’Arena Puccini di via Serlio. Uno dei film più personali del regista, che si rivolge come sempre ai suoi coetanei in un racconto multistrato che mescola cultura, ironia e paranoie personali. Il pretesto è la storia di Giovanni impegnato a dirigere, tra mille incertezze, un film sulla vita di un intellettuale comunista nel fatidico 1956, l’anno dell’invasione sovietica dell’Ungheria. Nel frattempo il suo matrimonio va in crisi...