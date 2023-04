Morì a quattro anni al Sant’Orsola Archiviazione per cinque medici

Archiviati cinque tra medici e infermieri della Pediatria del Sant’Orsola accusati a vario titolo di favoreggiamento, omissione di soccorso e falso dopo la morte di una bimba di quattro anni, a ottobre 2020. Tre medici erano già stati condannati per omicidio colposo, per non aver diagnosticato l’occlusione intestinale della piccola. Nella inchiesta bis, dopo la denuncia dei genitori, erano finiti altri sette sanitari; due citati direttamente a giudizio per favoreggiamento e omessa denuncia, per gli altri il gip Andrea Romito ha accolto la richiesta d’archiviazione del pm Marco Imperato. "Nei limiti di una vicenda tragica – così l’avvocato Guido Magnisi, per la figura apicale archiviata – sono soddisfatto per un provvedimento che fa giustizia di nebbie artatamente costruite attorno all’istituto. Per i soggetti ancora coinvolti, resta la problematica di una mancanza di perizia e persistono i dubbi sul nesso di causalità rispetto alle tempistiche della morte della bimba". Non ci stanno gli avvocati della famiglia, Giovanni Sacchi Morsiani e Simone Sabattini: "Ogni valutazione sulla fondatezza delle accuse ora parzialmente archiviate va applicata solo ai soggetti qui giudicati. Il gip afferma vi fu un errore diagnostico; e la sentenza di primo grado è chiara sulla negligenza dei medici".