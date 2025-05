Morì a tredici anni cadendo dal terrazzo di casa. Via al processo per l’ex fidanzatino quindicenne

Si svolgerà il 19 giugno presso il Tribunale per i minorenni di Bologna il processo per il 15enne accusato dell’omicidio di Aurora Tila (foto), la ragazza di 13 anni morta dopo essere precipitata dal terrazzo di casa a Piacenza, il 25 ottobre. Aurora, studentessa, morì precipitando dal settimo piano del palazzo dove viveva con la madre e cadendo poi su un balcone tre piani più in basso. Con lei, sul terrazzo, c’era l’ex fidanzatino, di due anni più grande. È stato lui a dare l’allarme ma qualche giorno dopo è stato arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Lui ha sempre negato le accuse. Secondo un testimone oculare, in particolare, il ragazzo avrebbe spinto Aurora oltre il parapetto e l’avrebbe colpita sulle mani per farla cadere. Un dettaglio, quello dei colpi sulle mani, che sarà messo a confronto con gli esiti delle perizie.