Morì con la canoa, risarcimento alla famiglia

Alessandro Ferriani perse la vita a 17 anni rovesciandosi con la canoa alla Chiusa durante un allenamento, il primo febbraio del 2019. Ieri, i familiari del ragazzo, tramite il loro avvocato Ciriaco Rossi, hanno revocato la costituzione di parte civile, dopo che si è arrivati all’accordo per il risarcimento. Quattro gli imputati per quella tragedia, si procede per omicidio colposo, favoreggiamento e falso. Dopo un lungo periodo di indagini e di procedimenti separati (inizialmente erano due), i processi sono stati unificati.

Dopo sei anni, c’è stato il risarcimento del danno, ma "non si può certo dire che la famiglia di Alessandro sia soddisfatta – così Ciriaco Rossi, l’avvocato dei Ferriani –. La parola ’ soddisfazione’ non potrà mai trovare posto in una storia triste come questa, né per quanto riguarda la famiglia del ragazzo né per quanto attiene agli imputati. Ma, accogliendo l’offerta risarcitoria, la famiglia prova almeno a chiudere questo terribile capitolo, sperando di voltare pagina e, col tempo, elaborare il lutto". Ieri, nell’udienza davanti al giudice Giuseppe Pighi, sono stati sentiti il capo dei vigili fuoco intervenuto sul luogo della tragedia, il consulente tecnico medico legale del pm, il luogotenente dei carabinieri e un altro testimone. Durante la prossima udienza, toccherà all’ingegnere dei vigili del fuoco, a un comandante dei carabinieri e a una delle ragazze che faceva il corso quel giorno. Ieri, il processo è stato rinviato al 19 maggio per ultimare i testimoni del pm, e in quella successiva toccherà a quelli della difesa.

Erano quasi le 17, quel giorno, quando la canoa del ragazzo si rovesciò, impedendogli di tornare in superficie. Nella scorsa udienza, hanno parlato i ragazzi che erano nel team: "Per noi era una consuetudine allenarci lì", hanno detto in aula i suoi compagni di squadra presenti quel tragico giorno. Al centro della prima udienza con i testimoni oculari si è discusso del divieto di fare canoa nella Chiusa di Casalecchio, dell’uso di una corda a cui si aggrappò Ferriani, dei metodi usati nei soccorsi, della presenza di forte corrente nella zona e dell’assenza di un allenatore di secondo livello. Dai risultati dell’autopsia, emerse che a uccidere Alessandro fu un mix tra annegamento e ipotermia.

Il processo procede ora a carico dell’assistente di base, l’allenatore, il presidente e il responsabile del Canoa Club, indagati a vario titolo per omicidio colposo, favoreggiamento e falso (quest’ultimo punto è relativo a una questione legata al patentino da istruttore del giovane allenatore che quel giorno aveva portato i ragazzi sul fiume).