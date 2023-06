Morì in canoa, in tre alla sbarra

Sarà il 29 novembre prossimo l’udienza preliminare per i tre nuovi imputati nella vicenda della morte di Alessandro Ferriani, il diciassettenne morto tragicamente il 1° febbraio del 2019 dopo essere caduto nel Reno durante un allentamento con il Canoa club Bologna, con sede a Casalecchio.

Ora, dopo due richieste di archiviazione respinte e la disposizione di nuove indagini da parte dei gip, il pm Antonello Gustapane (nella foto) ha depositato l’atto di richiesta di rinvio a giudizio per l’istruttore capo, il presidente del Canoa club e il responsabile regionale della formazione. Tutti difesi dall’avvocato Fabio Pancaldi. Un atto preannunciato dall’avviso di fine indagine notificato a dicembre dell’anno scorso, come anticipato dal Carlino. I tre sono accusati a vario titolo di omicidio colposo, falso (per una questione legata al patentino da istruttore di uno degli imputati) e favoreggiamento. Il giudice dell’udienza preliminare sarà Sandro Pecorella.

Al momento, l’unico imputato per l’omicidio colposo di Ferriani è il giovane istruttore che quel tragico giorno era in canoa con Alessandro e gli altri atleti.