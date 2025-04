Morì nella casa di riposo, in tre a processo

"Non cerchiamo vendette, ma soltanto giustizia per la nostra congiunta che avevamo affidato a quella struttura, ritenendola sicura. Quanto successo invece dimostra una mancanza di attenzione e di protezione per le persone fragili, che merita una verifica nel processo". Sono le parole delle figlie e del marito di Rosaria Cosma, deceduta a 77 anni nella casa di cura Il Pellicano di Bazzano, che si sono costituiti parti civili tramite l’avvocato Gabriele Bordoni. Cosma ha perso la vita in seguito a lesioni gravissime, dopo una caduta dalla carrozzina, nel novembre 2023. L’anziana era ospite da sei anni della casa di riposo del paese, da qualche tempo non riusciva a muoversi ed era costretta alla carrozzina: fu caricata sul montascale, ma – secondo l’accusa – senza adottare le cautele necessarie, la "precaria fascetta di plastica" si ruppe e la carrozzina scivolò all’indietro. L’anziana cadde a terra e morì in seguito alle lesioni gravissime alla testa.

Il processo per omicidio colposo inizierà la settimana prossima, l’8 maggio ci sarà l’udienza preliminare: a giudizio la responsabile della struttura assistenziale, il tecnico manutentore del montascale e l’operatrice sanitaria. La morte dell’anziana è stata causata, secondo la tesi accusatoria, dalle condotte colpose degli imputati in cooperazione tra loro, in quanto erano tutti a conoscenza del guasto subito dal macchinario. L’operatrice sanitaria ha provveduto personalmente alle operazioni di movimentazione dell’anziana tramite il montascale, "il cui guasto era stato riparato non adeguatamente dal tecnico manutentore", si legge nell’atto di costituzione di parte civile, e tutto ciò accadeva "a valle della decisione della responsabile della struttura di mantenere comunque in funzione il macchinario nonostante non fosse stato rimesso nelle condizioni di funzionare correttamente". La tesi dell’accusa quindi è che, anche se il montacarichi era in manutenzione e riparazione, invece che impedirlo, ne è stato consentito l’uso.

"Siamo di fronte a una vicenda evidentemente da approfondire sul piano processuale – sottolinea l’avvocato Bordoni – perché la morte di una donna in una struttura in cui si aiutano e proteggono le persone fragili, la morte traumatica di una persona in genere, merita un approfondimento serio. La manutenzione di un mezzo di trasporto come quello doveva imporre la massima attenzione da parte di tutti. Si dovevano trovare soluzioni diverse oppure si doveva usare il mezzo con la massima attenzione, dato che si sapeva che era imperfetto e che si aveva a che fare con una persona fragile, quindi già molto esposta".