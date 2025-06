Morì nell’alluvione: "Questa coppa è per Simone"

"Per tre anni, ogni finale a Milano ci dicevamo: ‘Prima o poi ci sarà lo scudetto’. Simone è morto a ottobre, questo scudetto è per lui". Andrea Farinelli era tra i tifosi che l’altra sera hanno festeggiato la V Nera. Per lui, questa vittoria tanto attesa è mista di dolore: il fratello Simone, appassionato come lui di pallacanestro e supertifoso della Virtus, non ha potuto vivere questa gioia. L’alluvione dell’ottobre scorso se l’è portato via, lungo la strada per arrivare a casa della mamma, a Botteghino di Zocca. "Dedico questo scudetto ad Achille Polonara, per quello che sta passando. E lo dedico a mio fratello Simone, che avrebbe compiuto gli anni il 17 luglio. Il 17 giugno abbiamo festeggiato il 17esimo scudetto: un segno che ci tiene uniti, anche da lontano".

Anche il pensiero del sindaco Matteo Lepore è andato, nella festa, all’ala che sta lottando in ospedale contro una leucemia. "Questo scudetto è un grande risultato per la nostra città. Una squadra e un gruppo di combattenti, di ragazzi straordinari dei quali andare orgogliosi", ha scritto su Facebook, dedicando un pensiero a Polonara. Stamattina, il primo cittadino aprirà le porte di palazzo D’Accursio ai campioni della Virtus. La squadra sarà ricevuta a mezzogiorno e mezzo in Sala Farnese, alla presenza anche dell’assessora regionale allo Sport Roberta Frisoni.