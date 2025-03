Morì per la malattia, genitori donano un van alla Pubblica assistenza

Una mattinata piena di emozioni, quella di sabato scorso, a Monterenzio dove è stato inaugurato una nuovo mezzo, donato alla Pubblica assistenza locale. Il nuovo mezzo è destinato al trasporto di persone con disabilità ed è stato donato dalla famiglia di Gabriele Marzaduri, in sua memoria.

All’evento hanno preso parte numerosi volontari e dipendenti della Pubblica assistenza, rappresentanti dell’amministrazione comunale, dell’Arma, e tanti cittadini, oltre ai genitori di Gabriele, Maria e Bruno.

Un momento toccante e sentito, nel ricordo di un uomo scomparso prematuramente, nove mesi fa, a causa di una grave malattia. "La donazione del mezzo è un segno di riconoscenza verso la Pubblica assistenza per la vicinanza e il supporto ricevuti durante la malattia di Gabriele", ha dichiarato Alessandro Scala, che ha portato i ringraziamenti dei Marzaduri ai presenti.

Il presidente della Pubblica, Adriano Menetti, con profonda commozione, ha espresso la sua gratitudine per la generosa donazione, illustrando le caratteristiche del nuovo veicolo, un Fiat Scudo attrezzato per il trasporto di persone con disabilità.

"Un mezzo – ha sottolineato – che sarà di grande utilità per la comunità e per il servizio che quotidianamente svolgiamo e per questo siamo infinitamente grati alla famiglia Marzaduri". Anche il sindaco, Davide Lelli, ha voluto rendere omaggio a Gabriele, ricordandolo con queste parole: "Questo di Gabriele non è un addio, bensì un arrivederci: lui era e sarà sempre presente, silenzioso e discreto, apprezzato volontario e generoso amico".

Parole profonde sono state pronunciate da Don Marco, che ha evidenziato il valore simbolico del gesto di solidarietà: "Non è importante quante cose facciamo, ma l’amore con cui le facciamo. Gabriele continua a essere presente attraverso ciò che lo ha sempre contraddistinto: la sua bontà. Con questo dono, dimostra ancora una volta la sua vicinanza a chi è in difficoltà".

L’inaugurazione si è conclusa con la benedizione del mezzo da parte di Don Fabio, parroco locale, e con un ricco buffet, per i tanti partecipanti, organizzato ed offerto dal panificio Lelli che ha sede proprio a due passi dalla struttura della Pubblica Assistenza.

Zoe Pederzini