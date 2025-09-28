Morricone, ritratto di un genio e un padre

Un viaggio alla scoperta di Ennio Morricone. Il genio, l’Uomo, il padre. Così si intitola il libro scritto a quattro mani da Marco Morricone, figlio del grande musicista, e dal giornalista Valerio Cappelli (ed Sperling & Kupfer). Saranno proprio gli autori, assieme a Monica Volpini Morricone e Gian Luca Farinelli, a presentare il libro oggi alle 18.15 al Modernissimo. A seguire, la proiezione del film che nel 1964 cambiò la storia del genere Western: Per un pugno di dollari di Sergio Leone, naturalmente con le musiche del grande maestro.

Da una porta socchiusa, un bambino guarda di nascosto un uomo curvo sopra una scrivania. Ha grandi occhiali quadrati e un maglione a girocollo, è profondamente assorto, traccia segni sopra un pentagramma: il suo corpo è lì, al centro della stanza, ma la mente e lo spirito che lo abitano sembrano proiettati altrove, lontano. "Era mio padre, ma tra me e lui c’era una distanza siderale".

È a partire da questo nucleo profondo di mistero che decenni dopo, quel bambino, Marco Morricone, il primogenito di Ennio, prova ad annodare i fili dei ricordi con quelli di Cappelli, storica firma del Corriere della Sera e amico di una vita del compositore, per restituirci un ritratto inedito, sorprendente e autentico, d’uno dei più grandi geni musicali che il nostro Paese abbia mai avuto. Gli studi interrotti dopo la terza media, le serate passate a suonare per i soldati americani, l’ossessione per la musica, l’intenso rapporto con il maestro Petrassi, la spiritualità, gli incontri con Sergio Leone, Joan Baez, Clint Eastwood, il successo, gli Oscar, le dolcezze e le durezze di padre (la proibizione per i figli di ascoltare musica in casa), la passione per la Roma, la golosità per i cioccolatini che la moglie Maria gli nascondeva, l’ostracismo subito dal mondo accademico. Un viaggio lungo una vita, tra resoconti di prima mano e retroscena svelati. Un Ennio Morricone come mai è stato raccontato prima.